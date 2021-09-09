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Буймистер: Антимонопольный комитет не доводит все открытые дела до конца

Буймистер: Антимонопольный комитет не доводит все открытые дела до конца

Киев  •  УНН

 • 14516 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Антимонопольный комитет Украины открывает дела по всем обращениям, однако, не доводит их до конца. Об этом в комментарии УНН заявила народный депутат, председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам развития конкуренции и равных условий для бизнеса Людмила Буймистер.

Цитата:

"И вообще ситуация в АМКУ очень сложная. Антимонопольный комитет должен открывать дела по всем обращениям, а вот доводить до конца они не в состоянии. И большое количество дел очень медленно движется, что является проблемой", - рассказала депутат.

По словам Людмилы Буймистер, проблема институциональной состоятельности АМКУ очень актуальна на повестке дня.

"К сожалению, проголосованный в первом чтении законопроект о так называемой реформе проблем не решит, а только их усугубит, давая дополнительные полномочия, а не защищая реальный сектор экономики от злоупотреблений со стороны АМКУ", - заявила она.

Детали

Документ, проголосованный в первом чтении, якобы призван усовершенствовать работу АМКУ в сфере защиты экономической конкуренции. Однако, нынешняя работа Антимонопольного комитета вызывает много вопросов как у народных депутатов, так и у экспертов.

Одной из функций этого органа является защита украинских партнеров от агрессивного поведения монополиста - рассказала УНН бывшая государственная уполномоченная АМКУ Агия Загребельская. Однако на примере кейса по делу иностранного дистрибьютора Scania Украина и отечественного дилера "Журавлыны", по мнению Агии Загребельской, Антимонопольный комитет лишь затягивает время.

"К сожалению, есть ли нарушения в действиях Scania, злоупотребляет ли она монопольным положением в Украине - по поводу этого может дать оценку только одна структура - Антимонопольный комитет. То есть, у них такая монополия на антимонополию. Поэтому АМКУ, имея эту возможность, может использовать ее, в частности, с целью получения коррупционных доходов или получения политических дивидендов", - считает она.

Контекст

Ранее Антимонопольный комитет в судебном порядке был обязан повторно рассмотреть заявление бывшего дилера "Журавлыны" о возможных признаках нарушения законодательства о защите экономической конкуренции со стороны Scania Украина, но дело так и не было возбуждено. Вместо этого - АМКУ начал бессрочное исследование положения Scania Украина на рынке грузовых автомобилей, которое продолжается до сих пор.

В то же время такое исследование рынка грузовиков и действий Scania на предмет нарушения антимонопольного законодательства действительно имеет смысл, учитывая минимум два судебных процесса с бывшими дилерами. К тому же, известная шведская компания уже нарушала европейское антимонопольное законодательство и была в свое время оштрафована Европейской комиссией на 880 млн евро за участие в сговоре с конкурентами.

Напомним

Судебные процессы между украинским дилером "Журавлыной" и дистрибьютором шведских грузовиков Scania Украина продолжаются уже почти 9 лет. Сейчас суд открыл кассационное производство по делу о взыскании со Scania Украина более 123 миллионов гривен.

Отечественная компания обвиняет международного гиганта в умышленном вытеснении их с украинского рынка. По словам владельца "Журавлыны" Олега Политыло, Scania Украина в свое время использовала собственное монопольное положение для того, чтобы в одностороннем порядке без каких-либо правовых оснований прекратить сотрудничество с независимыми дилерами, перенаправляя системных клиентов дилеров на собственные подразделения. Именно поэтому дилерский центр "Журавлына" и обратился с вопросом в Антимонопольный комитет о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции со стороны Scania Украина. Но ответа до сих пор нет.

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