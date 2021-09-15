АМКУ превратился в политически зависимый орган, а не орган по борьбе с экономической конкуренцией или монополизмом - нардеп Юрчишин

Цитата

“Есть два ключевых аспекта: первый — кадровый состав АМКУ — политически зависимые фигуры и второй — судебная практика: суды достаточно часто затягивают даже те дела, которые АМКУ в судах доказывает... Сейчас антимонопольный комитет используется как политический орган, а не как орган для борьбы с экономической конкуренцией или монополизмом”, — заявил нардеп.

Детали

В прошлом году Антимонопольный комитет Украины не завершил 15 исследований рынков, которые были перенесены еще с 2019 года, и не предусмотрел их завершение в 2021 году, что может привести к потере их актуальности.

По мнению Юрчишина, любое затягивание дел еще раз подчеркивает политическую зависимость Антимонопольного комитета.

“Это просто дубинка, которая висит над определенным рынком, над определенным субъектом хозяйственной деятельности, которую можно либо опустить или нет. И потому либо договариваться или нет. Это еще раз свидетельствует о том, что АМКУ используется как политический орган, а не как орган для борьбы с экономическим конкуренцией или монополизмом”, — считает он.

Одно из исследований, до сих пор проводит Антимонопольный комитет является исследование рыночного положения “Scania Украина” на рынке грузовых автомобилей. Сроки завершения исследования, соответственно — неизвестны.

“Это дискреции АМКУ. Они могут начать расследование и когда ты везде идешь и пытаешься обвинить что АМКУ бездействует, они скажут: ну, почему бездействует, мы расследуем положение „Scania Украина“. Но поскольку нет четко установленных сроков по время АМКУ дать хотя бы какой-то ответ — это может длиться годами. Это полная ответственность и дискреции АМКУ”, — считает первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин.

Контекст

Ранее отечественный дилер “Журавлына” обратился в Антимонопольный комитет о нарушении дистрибьютором “Scania Украина” правил экономической конкуренции. Однако в ответ Антимонопольный комитет прислал обычное письмо в котором шла речь о том, что АМКУ не видит признаков нарушения законодательства. Хотя дело между “Журавлыной” и “Scania Украина” дважды рассматривалась Верховным Судом. Фемида неоднократно устанавливала целый ряд нарушений со стороны АМКУ. По состоянию на настоящее время АМКУ так и не принял ни одного процессуального решения по рассмотрению заявлений.

По словам владельца украинского предприятия “Журавлына” Олега Политыло, вследствие агрессивного и экспансионной политики Scania Украина, независимые дилеры в Одессе и Львове прекратили деятельность, а киевский (“Проскан”) и сарненский (“Журавлына”) дилеры, хоть фактически и прекратили деятельность, но продолжают отстаивать свои права в судебных спорах с представительством шведского гиганта. Сейчас суд открыл кассационное производство по делу о взыскании с Scania Украина более чем 123 миллионов гривен.

Стоит добавить

Народный депутат, председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам развития конкуренции и равных условий для бизнеса Людмила Буймистер считает, что Антимонопольный комитет Украины открывает дела по всем обращениям, однако, не доводит их до конца.