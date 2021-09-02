Чого боїться Scania: шведський гігант знову шантажує українців іноземними інвестиціями

За словами Козлова, якщо суд винесе не вигідне для шведської компанії рішення, то це означатиме, що судова система України “токсична”. Тож Scania може навіть залишити Україну без своїх інвестицій. Однак, як відомо, український ринок досить прибутковий для шведського дистриб’ютора, бо навіть за рік коронакризи “Велике будівництво” президента України Володимира Зеленського допомогло бренду збути в Україні рекордну кількість нових і вживаних вантажівок.

На запитання журналіста УНН про те, чому саме ГО “Центр викривачів корупції” виступила на захист шведського гіганта, який утискає українських дилерів, Сергій Козлов наголосив, що це виключно його особиста позиція.

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“Публікація не має ніякого відношення до ГО, до якого я дотичний (...) Я не захищаю ні іноземне, ні внутрішнє виробництво”, — виправдався Козлов.

ГО “Центр викривачів корупції” — хто такі і причому тут окуповані території

Однак, на сайті ГО “Центр викривачів корупції” Козлов вказаний як один із засновників. Цю інформацію підтверджує і YouControl — аналітична онлайн-система для перевірки контрагентів. Там серед засновників ГО числиться саме Сергій Козлов. А кінцевим бенефіціаром “Центру викривачів корупції” є Олексій Алфімов. Про нього, до речі, теж згадується на сайті організації.

Водночас сайт YouControl визначає його як контрагента суб’єкта, розташованого на тимчасово окупованій території. І дійсно — Алфімов зареєстрований в місті Макіївка, що на Донеччині. Також на сайті вказано, що партнерство з таким контрагентом може мати негативні репутаційні наслідки. Співробітництво з ним вимагає надзвичайної обачності — заявляють у YouControl.

Окрім того, Алфімов є фігурантом двох виконавчих проваджень та 15 судових справ, серед яких — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Варто відзначити, що раніше шведський виробник активно залучав до озвучення своєї позиції вищі політичні та дипломатичні кола.

Примітно, що після низки скандалів з ймовірною підробкою документів від податків, на захист Scania більше не виступає народна депутатка та голова Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань захисту прав інвесторів Галина Янченко, яка раніше публічно підтримувала шведського виробника як “іноземного інвестора”.

Саме аргумент того, що Scania є іноземним інвестором, дистриб’ютор використовує у своїй публічній риториці як основний. Але фактично Scania Україна є лише дистриб’ютором та продавцем шведських вантажівок і займається їхнім сервісним обслуговуванням. Ба більше — судиться з вітчизняними дилерами вже не один рік.

Контекст

Судові процеси між дистриб’ютором шведських вантажівок Scania і українським підприємством “Журавлина” тривають ось уже близько дев’яти років.

І до публічної заяви колишнього виконавчого директора Scania Україна Андреаса Пуеккера ситуація висвітлювалася лише з боку інтересів самої Scania: українська компанія “Журавлина” опинилася під масованими репутаційні атаками, окрім того, що стала жертвою експансійної політики шведської компанії в Україні.