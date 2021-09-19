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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шведский Голиаф против украинского Давида: история противостояния отечественного дилера "Журавлыны" против иностранного дистрибьютора Scania

Шведский Голиаф против украинского Давида: история противостояния отечественного дилера "Журавлыны" против иностранного дистрибьютора Scania

Киев  •  УНН

 • 27480 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. В эту среду украинский дилер "Журавлыны" и шведский дистрибьютор "Scania Украина" встретятся в суде. Фемида в лице Верховного Суда должна решить судьбу компенсации в 123 млн грн, сообщает УНН.

И хотя по размерам маленькая отечественная "Журавлына" по сравнению со шведским гигантом Scania - Давид с Голиафом, она уже более 9 лет отстаивает свои права в судах, не боясь экспансионной политики "Scania Украина".

Детали

Компания-гигант неоднократно шантажировала украинцев иностранными инвестициями. Эксперты, озвучивая позицию "Scania Украина" заявляли, что если суд вынесет невыгодное для шведской компании решение, то это будет означать, что судебная система нашего государства "токсичная". Накануне судебного заседания, защищая позицию "Scania Украина" эксперты пошли еще дальше и заявили - мол, суды в Украине везде пронизаны взяточничеством.

"Выиграть подобное дело, не откупившись от судей, практически невозможно", - говорит адвокат Виталий Титич, якобы защищая позицию шведского гиганта перед судебным заседанием.

Однако, Тытыч смещает акценты и не принимает во внимание то, что последнее судебное заседание "Scania Украина" как раз таки выиграла. В июле Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу дистрибьютора. Более того - говорит, что приговор суда, который состоится уже на днях, скорее всего будет на стороне "Scania Украина".

По мнению юриста Юрия Кармазина, заявления о возможном выигрыше судебного заседания, которое еще даже не началось, могут свидетельствовать о давлении на суд.

Цитата

"Накануне суда делаются такие заявления, поэтому я не исключаю, что это может быть давление на суд. Их в принципе не должно быть. Для суда не имеет никакого значения, есть иностранные инвестиции или нет. Я считаю, что это один из способов давления", - заявил Кармазин.

После Верховного суда - в ЕСПЧ

По мнению юриста Виталия Журавского, в судах между отечественной компанией и иностранным часто выигрывает последняя, потому что в некоторых вопросах Украина находится под внешним давлением. Однако - выход есть, заявляет он.
"Если наша компания будет судиться с иностранной, которая имеет крышу на Банковой - это дело почти бесперспективное. Но оно может стать перспективным. Когда вы проходите все судебные инстанции и исчерпываете возможности выиграть правосудие в Украине - вы можете подать в ЕСПЧ. И там много наших граждан выигрывают дела", - рассказал Журавский.

Инвестор без инвестиций

Одним из главных аргументов, который использует Scania Украина в свою защиту - мол, шведы мощно вкладывались в развитие своих дилерских и сервисных центров. По словам директора и владельца "Журавлыны" Олега Политыло - шведы не были инвестором у дилера. Он рассказал - "Журавлына" за все время сотрудничества со шведами не получила никакого финансирования - все из собственного кармана. Однако несмотря на это, шведский гигант начал умышленное вытеснение с рынка своих дилеров. По словам Олега Политыло, Scania Украина в свое время использовала собственное монопольное положение для того, чтобы в одностороннем порядке без каких-либо правовых оснований прекратить сотрудничество с независимыми дилерами, перенаправляя системных клиентов дилеров на собственные подразделения. Именно поэтому дилерский центр "Журавлына" и обратился с вопросом в Антимонопольный комитет о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции со стороны Scania Украины. Но ответа до сих пор нет. По мнению первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Ярослава Юрчишина, АМКУ превратился в политически зависимый орган, а не орган по борьбе с экономической конкуренцией или монополизмом.

Лоббизм со стороны власти

Поддержку Scania в прессе неоднократно озвучивал посол Швеции, называя украинскую систему правосудия коррумпированной. Также он неоднократно подчеркивал, что дальнейшие шведские инвестиции в Украину могут оказаться под вопросом в случае проигрыша Scania в суде. Однако, по мнению народного депутата Михаила Волынца, такие заявления являются недопустимыми от должностных лиц. Он заявил - украинская власть почему-то уделяет больше внимания иностранным инвесторам или просто компаниям, которые работают на территории Украины чем отечественному бизнесу.

"Власть в Украине не стабильна, приходят министры на месяц, на несколько месяцев. Так же как и премьер - ведут себя как временные лица. А зачем реагировать на конфликт если вдруг посол скажет: ай-яй-яй, вы здесь прижали нашу компанию. А по сути никто не будет углубляться, что там произошло. Это тот случай - именно так он выглядит", - считает Волынец.

Именно поэтому выигрыш отечественной компании в суде говорит и о выигрыше национальных интересов и украинского бизнеса. Между тем отечественная компания продолжает отстаивать свою позицию в суде и возможно, как тот Давид, что после победы изгнал из своей земли филистимлян, докажет обществу, что национальные интересы - превыше всего.

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