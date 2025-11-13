"Шукаємо баланс між фронтом і тилом": Зеленський висловився про можливість розширення мобілізації
Київ • УНН
Володимир Зеленський прокоментував можливість розширення мобілізації, назвавши це найчутливішим питанням. Він наголосив на необхідності балансу між фронтом і тилом, адже суспільство має працювати та сплачувати податки для підтримки армії.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість розширення мобілізації у зв’язку з російсько-українською війною. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв’ю Зеленського виданню Bloomberg.
Деталі
Як зазначив глава держави, питання про мобілізацію людей є найчутливішим і найскладнішим для нього самого, солдатів, суспільства в цілому і для партнерів.
Зеленський заявив, що чисельність української армії не можна порівнювати з російською, оскільки масштаби країн - різні.
За словами Зеленського, навіть, якщо військові просять мобілізувати ще більше людей, люди в суспільстві повинні працювати, платити податки, а потім ці гроші йдуть на армію.
Тому ми шукаємо баланс між фронтом та тилом
