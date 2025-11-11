$41.960.02
19:55 • 10600 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26835 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 35094 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52444 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33916 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50456 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41457 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22953 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24861 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26289 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Система військового обліку недосконала, серед працівників ТЦК зафіксовані суїциди - військовий омбудсман

Київ • УНН

 • 3254 перегляди

Укомплектованість ТЦК нижча 40%, а співробітники часто працюють без вихідних і відпусток, заявила Ольга Решетилова. Вона також засудила випадки, коли після доставлення до ТЦК військовозобов'язані зникають зі зв'язку з рідними.

Система військового обліку недосконала, серед працівників ТЦК зафіксовані суїциди - військовий омбудсман

Система військового обліку в Україні недосконала і потребує реформування - однак серед працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК) траплялись випадки суїцидів. Про це заявила в Facebook уповноважена з захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова, повідомляє УНН.

Деталі

Водночас, за словами омбудсмана, укомплектованість ТЦК нижча 40%, а співробітники ТЦК часто по півроку не мають вихідних, не говорячи про відпустки.

Про постійний хейт і фізичні напади на співробітників, думаю, вам відомо

- пише Решетилова.

На її думку, людям, які незадоволені роботою ТЦК, варто мобілізуватися і показали, як треба працювати.

Я пропонувала представникам і представницям громадських і правозахисних організацій залучати своїх юристів і психологів до роботи в ТЦК. Прекрасний був би проект і донори грошей дали б. Але черга охочих працювати системно, на жаль, не вишикувалась

 - написала омбудсман.

Також вона згадала про те, що після доставлення до ТЦК військовозобов'язані зникають зі зв'язку з рідними.

Це погана і антигуманна практика. Не лише тому, що громадяни мають право на зв'язок з близькими, а близькі мають право знати, що відбувається. А й тому, що це сильно демотивує і без того наляканого новобранця. Як показує досвід нашої роботи, відсутність зв'язку у перший період служби є однією з причин великої кількості СЗЧ. Я нещодавно працювала в одному навчальному центрі, де комбат в якості експерименту повернув телефони всім військовослужбовцям роти. Кількість СЗЧ в цій роті знизилась до нуля

- заявила Решетилова.

Нагадаємо

Верховна Рада України ухвалив законопроєкт, що передбачає кримінальну відповідальність для військовослужбовців ТЦК та ВЛК за порушення мобілізації та медогляду. Наразі законопроект ще не стоїть у порядку денному комітету, але передбачає позбавлення волі до 8 років за порушення в умовах воєнного стану.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
ТЦК та СП
Верховна Рада України
Україна