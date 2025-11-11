Система військового обліку недосконала, серед працівників ТЦК зафіксовані суїциди - військовий омбудсман

Система військового обліку в Україні недосконала і потребує реформування - однак серед працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК) траплялись випадки суїцидів. Про це заявила в Facebook уповноважена з захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова, повідомляє УНН.

Водночас, за словами омбудсмана, укомплектованість ТЦК нижча 40%, а співробітники ТЦК часто по півроку не мають вихідних, не говорячи про відпустки.

На її думку, людям, які незадоволені роботою ТЦК, варто мобілізуватися і показали, як треба працювати.

Я пропонувала представникам і представницям громадських і правозахисних організацій залучати своїх юристів і психологів до роботи в ТЦК. Прекрасний був би проект і донори грошей дали б. Але черга охочих працювати системно, на жаль, не вишикувалась

Також вона згадала про те, що після доставлення до ТЦК військовозобов'язані зникають зі зв'язку з рідними.

Це погана і антигуманна практика. Не лише тому, що громадяни мають право на зв'язок з близькими, а близькі мають право знати, що відбувається. А й тому, що це сильно демотивує і без того наляканого новобранця. Як показує досвід нашої роботи, відсутність зв'язку у перший період служби є однією з причин великої кількості СЗЧ. Я нещодавно працювала в одному навчальному центрі, де комбат в якості експерименту повернув телефони всім військовослужбовцям роти. Кількість СЗЧ в цій роті знизилась до нуля