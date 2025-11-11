Система воинского учета несовершенна, среди работников ТЦК зафиксированы суициды - военный омбудсмен
Киев • УНН
Укомплектованность ТЦК ниже 40%, а сотрудники часто работают без выходных и отпусков, заявила Ольга Решетилова. Она также осудила случаи, когда после доставления в ТЦК военнообязанные исчезают из связи с родными.
Система воинского учета в Украине несовершенна и нуждается в реформировании - однако среди работников территориальных центров комплектования (ТЦК) случались случаи суицидов. Об этом заявила в Facebook уполномоченная по защите прав военнослужащих Ольга Решетилова, сообщает УНН.
Подробности
В то же время, по словам омбудсмена, укомплектованность ТЦК ниже 40%, а сотрудники ТЦК часто по полгода не имеют выходных, не говоря об отпусках.
О постоянном хейте и физических нападениях на сотрудников, думаю, вам известно
По ее мнению, людям, недовольным работой ТЦК, стоит мобилизоваться и показать, как нужно работать.
Я предлагала представителям и представительницам общественных и правозащитных организаций привлекать своих юристов и психологов к работе в ТЦК. Прекрасный был бы проект и доноры денег дали бы. Но очередь желающих работать системно, к сожалению, не выстроилась
Также она упомянула о том, что после доставки в ТЦК военнообязанные исчезают из связи с родными.
Это плохая и антигуманная практика. Не только потому, что граждане имеют право на связь с близкими, а близкие имеют право знать, что происходит. Но и потому, что это сильно демотивирует и без того напуганного новобранца. Как показывает опыт нашей работы, отсутствие связи в первый период службы является одной из причин большого количества СЗЧ. Я недавно работала в одном учебном центре, где комбат в качестве эксперимента вернул телефоны всем военнослужащим роты. Количество СЗЧ в этой роте снизилось до нуля
Напомним
Верховная Рада Украины приняла законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для военнослужащих ТЦК и ВВК за нарушение мобилизации и медосмотра. Сейчас законопроект еще не стоит в повестке дня комитета, но предусматривает лишение свободы до 8 лет за нарушения в условиях военного положения.