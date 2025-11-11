Система воинского учета несовершенна, среди работников ТЦК зафиксированы суициды - военный омбудсмен

$41.960.02
Эксклюзив
14:28 • 8356 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
13:20 • 10974 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
13:01 • 18005 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
12:30 • 17948 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
09:41 • 17802 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48 • 22579 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08 • 24606 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
11 ноября, 05:31 • 27542 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
10 ноября, 21:39 • 64459 просмотра
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
10 ноября, 18:35 • 76678 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
ISW: за призывом резервистов в РФ для защиты инфраструктуры скрываются планы их отправки в Украину11 ноября, 05:44 • 11732 просмотра
Количество боев на фронте за сутки сократилось на треть: карта от ГенштабаPhoto11 ноября, 06:19 • 6180 просмотра
ССО ВСУ раскрыли ситуацию в Покровске: что происходит на самом горячем направленииPhoto11 ноября, 07:02 • 14914 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14 • 15826 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto13:27 • 11852 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
14:28 • 8356 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto13:27 • 12012 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора13:01 • 18005 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
12:30 • 17948 просмотра
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 79542 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Тимур Миндич
Реджеп Тайип Эрдоган
Криштиану Роналду
Украина
Турция
Соединённые Штаты
Херсон
Великобритания
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto14:28 • 2420 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14 • 15957 просмотра
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 53106 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 128342 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 132359 просмотра
Система воинского учета несовершенна, среди работников ТЦК зафиксированы суициды - военный омбудсмен

Киев • УНН

 • 1504 просмотра

Укомплектованность ТЦК ниже 40%, а сотрудники часто работают без выходных и отпусков, заявила Ольга Решетилова. Она также осудила случаи, когда после доставления в ТЦК военнообязанные исчезают из связи с родными.

Система воинского учета несовершенна, среди работников ТЦК зафиксированы суициды - военный омбудсмен

Система воинского учета в Украине несовершенна и нуждается в реформировании - однако среди работников территориальных центров комплектования (ТЦК) случались случаи суицидов. Об этом заявила в Facebook уполномоченная по защите прав военнослужащих Ольга Решетилова, сообщает УНН.

Подробности

В то же время, по словам омбудсмена, укомплектованность ТЦК ниже 40%, а сотрудники ТЦК часто по полгода не имеют выходных, не говоря об отпусках.

О постоянном хейте и физических нападениях на сотрудников, думаю, вам известно

- пишет Решетилова.

По ее мнению, людям, недовольным работой ТЦК, стоит мобилизоваться и показать, как нужно работать.

Я предлагала представителям и представительницам общественных и правозащитных организаций привлекать своих юристов и психологов к работе в ТЦК. Прекрасный был бы проект и доноры денег дали бы. Но очередь желающих работать системно, к сожалению, не выстроилась

 - написала омбудсмен.

Также она упомянула о том, что после доставки в ТЦК военнообязанные исчезают из связи с родными.

Это плохая и антигуманная практика. Не только потому, что граждане имеют право на связь с близкими, а близкие имеют право знать, что происходит. Но и потому, что это сильно демотивирует и без того напуганного новобранца. Как показывает опыт нашей работы, отсутствие связи в первый период службы является одной из причин большого количества СЗЧ. Я недавно работала в одном учебном центре, где комбат в качестве эксперимента вернул телефоны всем военнослужащим роты. Количество СЗЧ в этой роте снизилось до нуля

- заявила Решетилова.

Напомним

Верховная Рада Украины приняла законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для военнослужащих ТЦК и ВВК за нарушение мобилизации и медосмотра. Сейчас законопроект еще не стоит в повестке дня комитета, но предусматривает лишение свободы до 8 лет за нарушения в условиях военного положения.

Евгений Устименко

Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
ТЦК и СП
Верховная Рада
Украина