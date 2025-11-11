Система воинского учета несовершенна, среди работников ТЦК зафиксированы суициды - военный омбудсмен

Система воинского учета в Украине несовершенна и нуждается в реформировании - однако среди работников территориальных центров комплектования (ТЦК) случались случаи суицидов. Об этом заявила в Facebook уполномоченная по защите прав военнослужащих Ольга Решетилова, сообщает УНН.

В то же время, по словам омбудсмена, укомплектованность ТЦК ниже 40%, а сотрудники ТЦК часто по полгода не имеют выходных, не говоря об отпусках.

По ее мнению, людям, недовольным работой ТЦК, стоит мобилизоваться и показать, как нужно работать.

Я предлагала представителям и представительницам общественных и правозащитных организаций привлекать своих юристов и психологов к работе в ТЦК. Прекрасный был бы проект и доноры денег дали бы. Но очередь желающих работать системно, к сожалению, не выстроилась

Также она упомянула о том, что после доставки в ТЦК военнообязанные исчезают из связи с родными.

Это плохая и антигуманная практика. Не только потому, что граждане имеют право на связь с близкими, а близкие имеют право знать, что происходит. Но и потому, что это сильно демотивирует и без того напуганного новобранца. Как показывает опыт нашей работы, отсутствие связи в первый период службы является одной из причин большого количества СЗЧ. Я недавно работала в одном учебном центре, где комбат в качестве эксперимента вернул телефоны всем военнослужащим роты. Количество СЗЧ в этой роте снизилось до нуля