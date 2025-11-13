"Ищем баланс между фронтом и тылом": Зеленский высказался о возможности расширения мобилизации
Владимир Зеленский прокомментировал возможность расширения мобилизации, назвав это самым чувствительным вопросом. Он подчеркнул необходимость баланса между фронтом и тылом, ведь общество должно работать и платить налоги для поддержки армии.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность расширения мобилизации в связи с российско-украинской войной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью Зеленского изданию Bloomberg.
Детали
Как отметил глава государства, вопрос о мобилизации людей является самым чувствительным и сложным для него самого, солдат, общества в целом и для партнеров.
Зеленский заявил, что численность украинской армии нельзя сравнивать с российской, поскольку масштабы стран - разные.
По словам Зеленского, даже если военные просят мобилизовать еще больше людей, люди в обществе должны работать, платить налоги, а затем эти деньги идут на армию.
Поэтому мы ищем баланс между фронтом и тылом
