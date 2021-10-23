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Шойгу у відповідь Міноборони Німеччини заявив про "стягування сил" НАТО до кордонів РФ

Київ • УНН

 • 36442 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу у відповідь на слова міністра оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер заявив, що НАТО нібито "стягує сили" до кордонів РФ. Слова російського міністра наводить ТАСС, пише УНН.

Шойгу у відповідь Міноборони Німеччини заявив про "стягування сил" НАТО до кордонів РФ

Цитата

"На тлі закликів до військового стримування Росії, НАТО послідовно стягує сили до наших кордонів. Чим подібне вже закінчувалося для Німеччини і Європи, міністр оборони ФРН зобов'язана добре знати", - сказав Шойгу.

Деталі

Російський міністр вирішив, що безпека в Європі може бути "тільки загальною, без утиску інтересів Росії", і звинуватив Альянс в нібито неготовності до діалогу.

Варто зазначити, що про те, як саме НАТО "стягує сили" до кордонів РФ, Шойгу не розповів.

Контекст

Раніше на цьому тижні міністр оборони Німеччини, член партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер в ефірі однієї з радіостанцій заявила, що НАТО має показати Росії свою готовність використовувати збройні сили у відповідь на загрози альянсу.

Крамп-Карренбауер пояснила, що ніхто не повинен навіть думати про те, щоб атакувати членів НАТО в країнах Балтії або в акваторії Чорного моря. Вона зазначила, що країнам північноатлантичного альянсу варто краще захищати повітряний простір.

Додамо

Раніше в МЗС Росії відзначали, що через навчання НАТО Чорне море нібито стає зоною "небезпечного військового протистояння", а також підкреслювали, що Росія "буде забезпечувати свою безпеку дипломатичним шляхом". Північноатлантичний альянс також звинувачував Росію в нарощуванні сил в чорноморському регіоні.

Відзначимо

Шойгу лукавить, коли говорить про те, що НАТО не готове до діалогу з РФ. Так, генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг мало не в кожному своєму виступі закликає до діалогу, коли мова йде про Росію. Так само, наприклад, було і у виступі 20 жовтня після того, як стало відомо про рішення Росії про призупинення роботи постійного представництва в НАТО, а також Військової місії зв'язку НАТО в Москві.

"Ми шкодуємо про це рішення, яке не сприяє діалогу і взаєморозуміння. Але політика НАТО залишається послідовною, і ми відкриті для діалогу, в тому числі через Раду Росія-НАТО", - заявляв тоді Генсек.

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