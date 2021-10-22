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Минобороны Германии призывает НАТО показать России готовность применить оружие

Киев • УНН

 • 18463 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. НАТО должен показать России свою готовность использовать вооруженные силы в ответ на угрозы альянсу, заявила министр обороны Германии, член партии Христианско-демократический союз (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, пишет Deutschlandfunk, пишет УНН.

Минобороны Германии призывает НАТО показать России готовность применить оружие

Цитата

“Вы должны ясно дать понять руководству в Москве, что в конечном счете готовы использовать военные средства”, — сказала глава Минобороны.

Детали

Крамп-Карренбауэр объяснила, что никто не должен даже думать о том, чтобы атаковать членов НАТО в странах Балтии или в акватории Черного моря. Она отметила, что странам североатлантического альянса стоит лучше защищать воздушное пространство.

Контекст

Ранее в МИД России отмечали, что из-за учений НАТО Черное море якобы становится зоной “опасного военного противостояния”, а также подчеркивали, что Россия “будет обеспечивать свою безопасность дипломатическими и иными средствами”. Североатлантический альянс также обвинял Россию в наращивании сил в черноморском регионе.

Министр обороны США Лллойд Остин во время визита в Киев 19 октября, заявил, что Вашингтон поддержит суверенитет, территориальную целостность, а также “евроантлантические устремления Украины”. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал возможность вхождения Украины в состав альянса “наихудшим сценарием”, который выходит за “красную линию” национальных интересов России. Он предупредил, что Москва может принять меры, чтобы обеспечить свою безопасность, если Украина станет страной-участницей НАТО.

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