Міноборони Німеччини закликає НАТО показати Росії готовність застосувати зброю

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 16904 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 79125 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 127302 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 111838 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 119901 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 88213 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 76106 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 167589 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 87434 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 264527 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4.8м/с
90%
Популярнi новини

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 40829 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 39264 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 46575 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 11464 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 27825 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 132776 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 167555 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 264504 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 434441 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 422247 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 28148 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 33884 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 34514 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 35716 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 85449 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Міноборони Німеччини закликає НАТО показати Росії готовність застосувати зброю

Київ • УНН

 • 18463 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. НАТО має показати Росії свою готовність використовувати збройні сили у відповідь на загрози альянсу, заявила міністерка оборони Німеччини, член партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер, пише Deutschlandfunk, пише УНН.

Міноборони Німеччини закликає НАТО показати Росії готовність застосувати зброю

Цитата

“Ви повинні ясно дати зрозуміти керівництву у Москві, що в кінцевому рахунку готові використовувати військові засоби”, — сказала глава Міноборони.

Деталі

Крамп-Карренбауер пояснила, що ніхто не повинен навіть думати про те, щоб атакувати членів НАТО в країнах Балтії або в акваторії Чорного моря. Вона зазначила, що країнам північноатлантичного альянсу варто краще захищати повітряний простір.

Контекст

Раніше в МЗС Росії зазначали, що через навчання НАТО Чорне море нібито стає зоною “небезпечного військового протистояння”, а також підкреслювали, що Росія “буде забезпечувати свою безпеку дипломатичним шляхом”. Північноатлантичний альянс також звинувачував Росію у нарощуванні сил у чорноморському регіоні.

Міністр оборони США Лллойд Остін під час візиту до Києва 19 жовтня, заявив, що Вашингтон підтримає суверенітет, територіальну цілісність, а також “євроатлантичні устремлення України”. Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков назвав можливість входження України до складу альянсу “найгіршим сценарієм”, який виходить за “червону лінію” національних інтересів Росії. Він попередив, що Москва може вжити заходів, щоб забезпечити свою безпеку, якщо Україна стане країною-учасницею НАТО.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.17
Bitcoin
$82,148.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,138.75
Ethereum
$1,616.31