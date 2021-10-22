Міноборони Німеччини закликає НАТО показати Росії готовність застосувати зброю

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“Ви повинні ясно дати зрозуміти керівництву у Москві, що в кінцевому рахунку готові використовувати військові засоби”, — сказала глава Міноборони.

Деталі

Крамп-Карренбауер пояснила, що ніхто не повинен навіть думати про те, щоб атакувати членів НАТО в країнах Балтії або в акваторії Чорного моря. Вона зазначила, що країнам північноатлантичного альянсу варто краще захищати повітряний простір.

Контекст

Раніше в МЗС Росії зазначали, що через навчання НАТО Чорне море нібито стає зоною “небезпечного військового протистояння”, а також підкреслювали, що Росія “буде забезпечувати свою безпеку дипломатичним шляхом”. Північноатлантичний альянс також звинувачував Росію у нарощуванні сил у чорноморському регіоні.

Міністр оборони США Лллойд Остін під час візиту до Києва 19 жовтня, заявив, що Вашингтон підтримає суверенітет, територіальну цілісність, а також “євроатлантичні устремлення України”. Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков назвав можливість входження України до складу альянсу “найгіршим сценарієм”, який виходить за “червону лінію” національних інтересів Росії. Він попередив, що Москва може вжити заходів, щоб забезпечити свою безпеку, якщо Україна стане країною-учасницею НАТО.