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Шойгу в ответ Минобороны Германии заявил о “стягивании сил” НАТО к границам РФ

Киев • УНН

 • 36442 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ответ на слова министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявил, что НАТО якобы “стягивает силы” к границам РФ. Слова российского министра приводит ТАСС, пишет УНН.

Шойгу в ответ Минобороны Германии заявил о “стягивании сил” НАТО к границам РФ

Цитата

“На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязана хорошо знать”, — сказал Шойгу.

Детали

Российский министр посчитал, что безопасность в Европе может быть “только общей, без ущемления интересов России”, и обвинил Альянс в якобы неготовности у диалогу.

Стоит отметить, что о том, как именно НАТО “стягивает силы” к границам РФ, Шойгу не рассказал.

Контекст

Ранее на этой неделе министр обороны Германии, член партии Христианско-демократический союз (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в эфире одной из радиостанций заявила, что НАТО должен показать России свою готовность использовать вооруженные силы в ответ на угрозы альянсу.

Крамп-Карренбауэр объяснила, что никто не должен даже думать о том, чтобы атаковать членов НАТО в странах Балтии или в акватории Черного моря. Она отметила, что странам североатлантического альянса стоит лучше защищать воздушное пространство.

Добавим

Ранее в МИД России отмечали, что из-за учений НАТО Черное море якобы становится зоной “опасного военного противостояния”, а также подчеркивали, что Россия “будет обеспечивать свою безопасность дипломатическими и иными средствами”. Североатлантический альянс также обвинял Россию в наращивании сил в черноморском регионе.

Отметим

Шойгу лукавит, когда говорит о том, что НАТО не готово к диалогу с РФ. Так, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг чуть ли не в каждом своем выступлении призывает к диалогу, когда речь идет о России. Так же, например, было и в выступлении 20 октября после того, как стало известно о решении России о приостановлении работы постоянного представительства в НАТО, а также Военной миссии связи НАТО в Москве.

“Мы сожалеем об этом решении, которое не способствует диалогу и взаимопониманию. Но политика НАТО остается последовательной, и мы открыты для диалога, в том числе через Совет Россия-НАТО”, — заявлял тогда Генсек.

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