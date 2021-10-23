Шойгу в ответ Минобороны Германии заявил о “стягивании сил” НАТО к границам РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ответ на слова министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявил, что НАТО якобы “стягивает силы” к границам РФ. Слова российского министра приводит ТАСС, пишет УНН.
Цитата
“На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязана хорошо знать”, — сказал Шойгу.
Детали
Российский министр посчитал, что безопасность в Европе может быть “только общей, без ущемления интересов России”, и обвинил Альянс в якобы неготовности у диалогу.
Стоит отметить, что о том, как именно НАТО “стягивает силы” к границам РФ, Шойгу не рассказал.
Контекст
Ранее на этой неделе министр обороны Германии, член партии Христианско-демократический союз (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в эфире одной из радиостанций заявила, что НАТО должен показать России свою готовность использовать вооруженные силы в ответ на угрозы альянсу.
Крамп-Карренбауэр объяснила, что никто не должен даже думать о том, чтобы атаковать членов НАТО в странах Балтии или в акватории Черного моря. Она отметила, что странам североатлантического альянса стоит лучше защищать воздушное пространство.
Добавим
Ранее в МИД России отмечали, что из-за учений НАТО Черное море якобы становится зоной “опасного военного противостояния”, а также подчеркивали, что Россия “будет обеспечивать свою безопасность дипломатическими и иными средствами”. Североатлантический альянс также обвинял Россию в наращивании сил в черноморском регионе.
Отметим
Шойгу лукавит, когда говорит о том, что НАТО не готово к диалогу с РФ. Так, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг чуть ли не в каждом своем выступлении призывает к диалогу, когда речь идет о России. Так же, например, было и в выступлении 20 октября после того, как стало известно о решении России о приостановлении работы постоянного представительства в НАТО, а также Военной миссии связи НАТО в Москве.
“Мы сожалеем об этом решении, которое не способствует диалогу и взаимопониманию. Но политика НАТО остается последовательной, и мы открыты для диалога, в том числе через Совет Россия-НАТО”, — заявлял тогда Генсек.