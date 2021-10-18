МИД РФ выступил с заявлением о приостановлении работы постоянного представительства в НАТО

Детали

“6 октября 2021 года секретариат НАТО официально уведомил о решении Генерального секретаря альянса Й.Столтенберга отозвать с 1 ноября 2021 года аккредитацию у 8 сотрудников Постоянного представительства Российской Федерации, а также сократить с того же числа общую численность состава дипмиссии до 10 человек. Никакого объяснения причин представлено не было. Численность нашего диппредставительства в Брюсселе уже дважды сокращалась в одностороннем порядке натовцами в 2015 и 2018 годах — после решения альянса от 1 апреля 2014 года приостановить все практическое гражданское и военное сотрудничество между Россией и НАТО. Были также максимально ограничены допуск наших дипломатов в штаб-квартиру альянса и связи с его международным секретариатом. Заморожены контакты по военной линии”, — заявили в Москве.

На Смоленской площади (адресс МИД РФ) добавили, что якобы перечисленные действия “натовцев подтверждают, что в равноправном диалоге и совместной работе по деэскалации военно-политической напряженности они не заинтересованы. Линия альянса в отношении нашей страны становится все более агрессивной. „Российская угроза“ раздувается в т.ч. с целью укрепить внутреннее единство альянса, создать видимость его „востребованности“ в современных геополитических условиях”.

В ответ на эти действия российской стороной “приняты следующие решения”, а именно:



“в связи с отсутствием, в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО, надлежащих условий для осуществления дипломатической деятельности приостанавливается работа Постоянного представительства России при НАТО, в т.ч. Главного военного представителя”;



Российские дипломаты также добавили к этом, что для “поддержания экстренных контактов со штаб-квартирой альянса будет уполномочен Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Королевстве Бельгия. На усмотрение альянса один из послов стран-членов НАТО в Москве может выполнять аналогичные функции”.



Приостанавливается деятельность Военной миссии связи НАТО в Москве. Аккредитация ее сотрудников отзывается 1 ноября 2021 года;



Прекращается деятельность Информационного бюро НАТО в Москве, учрежденного при Посольстве Королевства Бельгия.



Международный секретариат НАТО официально информируется о решении российской стороны.

Ранее

Сегодня на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва приостанавливает с начала ноября работу своего постпредства при НАТО после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников постпредства России.

6 октября руководство НАТО решило вдвое сократить российскую миссию при организации — выслать восемь дипломатов и упразднить еще две позиции. По данным СМИ, причиной стала “предполагаемая враждебная деятельность”. В конце марта 2018 года НАТО высылала семерых сотрудников миссии России и отказывала в аккредитации еще троим (то есть тоже сокращала миссию на десять человек).

На следующий день, 7 октября, генсек НАТО Йенс Столтенберг пояснил решение сократить размер миссии РФ при НАТО.

“Мы отозвали аккредитацию у восьми членов российской миссии при НАТО, которые были работавшими под прикрытием сотрудниками разведслужб. Это решение не связано ни с какими конкретными событиями”, — сказал он на пресс-конференции.

По его словам, НАТО в последнее время фиксировало усиление “злонамеренной деятельности со стороны России”, и поэтому альянсу “нужно быть бдительным”.

“Конечно, мы должны действовать, когда мы видим, что члены российской делегации при НАТО занимаются деятельностью, которая идет вразрез с их аккредитацией, и поэтому эта аккредитация была отозвана”, — подытожил он.