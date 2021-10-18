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МЗС РФ виступило з заявою про призупинення роботи постійного представництва у НАТО

МЗС РФ виступило з заявою про призупинення роботи постійного представництва у НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Зовнішньополітичне відомство Російської Федерації оприлюднило заяву про призупинення роботи постійного представництва в НАТО, яка послідувала після слів глави МЗС Сергія Лаврова про прийняття Москвою даного рішення, пише УНН.

Деталі

“6 жовтня 2021 року секретаріат НАТО офіційно повідомив про рішення Генерального секретаря альянсу Й.Столтенберга відкликати з 1 листопада 2021 року акредитацію у 8 співробітників Постійного представництва Російської Федерації, а також скоротити з тієї ж кількості загальну чисельність складу дипмісії до 10 осіб. Ніякого пояснення причин представлено не було. Чисельність нашого диппредставництва в Брюсселі вже двічі скорочувалася в односторонньому порядку натівцями в 2015 і 2018 роках — після рішення альянсу від 1 квітня 2014 року зупинити усе практичне цивільне і військове співробітництво між Росією і НАТО. Були також максимально обмежені допуск наших дипломатів в штаб-квартиру альянсу й зв’язок з його міжнародним секретаріатом. Заморожені контакти по військовій лінії”, — заявили у Москві.

На Смоленській площі (адреса МЗС РФ) додали, що нібито перераховані дії “натівців підтверджують, що в рівноправному діалозі і спільній роботу щодо деескалації військово-політичної напруженості вони не зацікавлені. Лінія альянсу щодо нашої країни стає все більш агресивною. „Російська загроза“ роздувається в т.ч. з метою зміцнити внутрішню єдність альянсу, створити видимість його „затребуваності“ в сучасних геополітичних умовах”.

У відповідь на ці дії російською стороною “прийняті наступні рішення”, а саме:

  • “У зв’язку з відсутністю, в результаті цілеспрямованих кроків з боку НАТО, належних умов для здійснення дипломатичної діяльності призупиняється робота Постійного представництва Росії при НАТО, в т.ч. Головного військового представника”;

Російські дипломати також додали до цього, що для “підтримки екстрених контактів зі штаб-квартирою альянсу буде уповноважений Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації у Королівстві Бельгія. На розсуд альянсу один з послів країн-членів НАТО в Москві може виконувати аналогічні функції”.

  • Припиняється діяльність Військової місії зв’язку НАТО у Москві. Акредитація її співробітників відкликається 1 листопада 2021 року;
  • Припиняється діяльність Інформаційного бюро НАТО у Москві, заснованого при Посольстві Королівства Бельгія.

Міжнародний секретаріат НАТО офіційно інформується про рішення російської сторони.

Раніше

Сьогодні на прес-конференції міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров повідомив, що Москва призупиняє з початку листопада роботу свого постійного представника при НАТО після рішення Північноатлантичного альянсу відкликати акредитацію восьми співробітників постпредства Росії.

6 жовтня керівництво НАТО вирішило удвічі скоротити російську місію при організації — вислати вісім дипломатів і скасувати ще дві позиції. За даними ЗМІ, причиною стала “ймовірна ворожа діяльність”. Наприкінці березня 2018 року Альянс висилав сімох співробітників місії Росії і відмовляв в акредитації ще трьом (тобто теж скорочував місію на десять осіб).

На наступний день, 7 жовтня, генсек НАТО Йенс Столтенберг пояснив рішення скоротити розмір місії РФ при НАТО.

“Ми відкликали акредитацію у восьми членів російської місії при НАТО, які працювали під прикриттям співробітниками розвідслужб. Це рішення не пов’язане з жодними конкретними подіями”, — сказав він на прес-конференції.

За його словами, НАТО останнім часом фіксувало посилення “зловмисної діяльності з боку Росії”, і тому альянсу “потрібно бути пильним”.

“Звичайно, ми повинні діяти, коли ми бачимо, що члени російської делегації при НАТО займаються діяльністю, яка йде врозріз з їхньою акредитацією, і тому ця акредитація була відкликана”, — підсумував він.

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