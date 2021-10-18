МЗС РФ виступило з заявою про призупинення роботи постійного представництва у НАТО

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“6 жовтня 2021 року секретаріат НАТО офіційно повідомив про рішення Генерального секретаря альянсу Й.Столтенберга відкликати з 1 листопада 2021 року акредитацію у 8 співробітників Постійного представництва Російської Федерації, а також скоротити з тієї ж кількості загальну чисельність складу дипмісії до 10 осіб. Ніякого пояснення причин представлено не було. Чисельність нашого диппредставництва в Брюсселі вже двічі скорочувалася в односторонньому порядку натівцями в 2015 і 2018 роках — після рішення альянсу від 1 квітня 2014 року зупинити усе практичне цивільне і військове співробітництво між Росією і НАТО. Були також максимально обмежені допуск наших дипломатів в штаб-квартиру альянсу й зв’язок з його міжнародним секретаріатом. Заморожені контакти по військовій лінії”, — заявили у Москві.

На Смоленській площі (адреса МЗС РФ) додали, що нібито перераховані дії “натівців підтверджують, що в рівноправному діалозі і спільній роботу щодо деескалації військово-політичної напруженості вони не зацікавлені. Лінія альянсу щодо нашої країни стає все більш агресивною. „Російська загроза“ роздувається в т.ч. з метою зміцнити внутрішню єдність альянсу, створити видимість його „затребуваності“ в сучасних геополітичних умовах”.

У відповідь на ці дії російською стороною “прийняті наступні рішення”, а саме:



“У зв’язку з відсутністю, в результаті цілеспрямованих кроків з боку НАТО, належних умов для здійснення дипломатичної діяльності призупиняється робота Постійного представництва Росії при НАТО, в т.ч. Головного військового представника”;



Російські дипломати також додали до цього, що для “підтримки екстрених контактів зі штаб-квартирою альянсу буде уповноважений Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації у Королівстві Бельгія. На розсуд альянсу один з послів країн-членів НАТО в Москві може виконувати аналогічні функції”.



Припиняється діяльність Військової місії зв’язку НАТО у Москві. Акредитація її співробітників відкликається 1 листопада 2021 року;



Припиняється діяльність Інформаційного бюро НАТО у Москві, заснованого при Посольстві Королівства Бельгія.



Міжнародний секретаріат НАТО офіційно інформується про рішення російської сторони.

Раніше

Сьогодні на прес-конференції міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров повідомив, що Москва призупиняє з початку листопада роботу свого постійного представника при НАТО після рішення Північноатлантичного альянсу відкликати акредитацію восьми співробітників постпредства Росії.

6 жовтня керівництво НАТО вирішило удвічі скоротити російську місію при організації — вислати вісім дипломатів і скасувати ще дві позиції. За даними ЗМІ, причиною стала “ймовірна ворожа діяльність”. Наприкінці березня 2018 року Альянс висилав сімох співробітників місії Росії і відмовляв в акредитації ще трьом (тобто теж скорочував місію на десять осіб).

На наступний день, 7 жовтня, генсек НАТО Йенс Столтенберг пояснив рішення скоротити розмір місії РФ при НАТО.

“Ми відкликали акредитацію у восьми членів російської місії при НАТО, які працювали під прикриттям співробітниками розвідслужб. Це рішення не пов’язане з жодними конкретними подіями”, — сказав він на прес-конференції.

За його словами, НАТО останнім часом фіксувало посилення “зловмисної діяльності з боку Росії”, і тому альянсу “потрібно бути пильним”.

“Звичайно, ми повинні діяти, коли ми бачимо, що члени російської делегації при НАТО займаються діяльністю, яка йде врозріз з їхньою акредитацією, і тому ця акредитація була відкликана”, — підсумував він.