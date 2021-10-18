Росія призупинила роботу постійного представництва при НАТО

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“Ми припиняємо діяльність військової місії зв’язку НАТО у Москві, акредитація її співробітників відкликається з 1 листопада нинішнього року”, — сказав Лавров. Міністр підкреслив, Росія більше не буде робити вигляд, що у найближчій перспективі можливі якісь зміни у відносинах з НАТО.

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“У нас практично у результаті цілеспрямованих кроків з боку НАТО відсутні належні умови для елементарної дипломатичної діяльності, і у відповідь на дії НАТО ми припиняємо роботу свого постійного представництва при НАТО, в тому числі роботу головного військового представника, напевно, з 1 листопада або може це займе ще декілька днів”, — сказав він.

Лавров також повідомив, що припиняється діяльність інформаційного бюро НАТО у Москві. “Буквально сьогодні ми оголосили про таких (у відповідь) кроках. Міжнародний секретаріат НАТО вже повідомлений”, — сказав Лавров.

Раніше

На початку жовтня НАТО вирішило скоротити розмір російського представництва при альянсі вдвічі: місію зобов’язали покинути вісьмох дипломатів, які, за версією НАТО, були співробітниками розвідки, а також ще двох службовців. В альянсі це пояснювали “зловмисною діяльністю” Москви.