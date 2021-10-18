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Россия приостановила работу постоянного представительства при НАТО

Россия приостановила работу постоянного представительства при НАТО

Киев  •  УНН

 • 26678 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Россия приостанавливает с начала ноября работу своего постпредства при НАТО после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников постпредства России. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет УНН.

Цитата

“Мы приостанавливаем деятельность военной миссии связи НАТО в Москве, аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября нынешнего года”, — сказал Лавров. Министр подчеркнул, Россия больше не будет делать вид, что в ближайшей перспективе возможны какие-то перемены в отношениях с НАТО.

Детали

“У нас практически в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО отсутствуют надлежащие условия для элементарной дипломатической деятельности, и в ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября или может это займет еще несколько дней”, — сказал он.

Лавров также сообщил, что прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве. “Буквально сегодня мы объявили о таких (ответных) шагах. Международный секретариат НАТО уже уведомлен”, — сказал Лавров.

Ранее

В начале октября НАТО решило сократить размер российского представительства при альянсе вдвое: миссию обязали покинуть восьмерых дипломатов, которые, по версии НАТО, являлись сотрудниками разведки, а также еще двух служащих. В альянсе это объясняли “злонамеренной деятельностью” Москвы.

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