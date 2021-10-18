Россия приостановила работу постоянного представительства при НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Россия приостанавливает с начала ноября работу своего постпредства при НАТО после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников постпредства России. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет УНН.
Цитата
“Мы приостанавливаем деятельность военной миссии связи НАТО в Москве, аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября нынешнего года”, — сказал Лавров. Министр подчеркнул, Россия больше не будет делать вид, что в ближайшей перспективе возможны какие-то перемены в отношениях с НАТО.
Детали
“У нас практически в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО отсутствуют надлежащие условия для элементарной дипломатической деятельности, и в ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября или может это займет еще несколько дней”, — сказал он.
Лавров также сообщил, что прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве. “Буквально сегодня мы объявили о таких (ответных) шагах. Международный секретариат НАТО уже уведомлен”, — сказал Лавров.
Ранее
В начале октября НАТО решило сократить размер российского представительства при альянсе вдвое: миссию обязали покинуть восьмерых дипломатов, которые, по версии НАТО, являлись сотрудниками разведки, а также еще двух служащих. В альянсе это объясняли “злонамеренной деятельностью” Москвы.