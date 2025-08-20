$41.260.08
Шмигаль відвідав Харківщину та зустрівся з військовими: що відомо

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Міністр оборони Денис Шмигаль відвідав Харківщину, де зустрівся з військовими та вручив відзнаки. Він обговорив ситуацію на фронті та ознайомився з інноваційними підходами до ведення бойових дій.

Шмигаль відвідав Харківщину та зустрівся з військовими: що відомо

Міністр оборони Денис Шмигаль відвідав Харківщину, де зустрівся з керівництвом та військовослужбовцями бригад Національної гвардії та Збройних сил України. Він подякував захисникам за відвагу й стійкість, а також вручив відзнаки Міністерства оборони. Про це повідомляє міністр оборони Денис Шмигаль у соцмережах, передає УНН.

Деталі

Шмигаль поспілкувався з військовими 2-го корпусу Нацгвардії, 3-ї та 13-ї бригад НГУ "Хартія", 17-ї Полтавської та 18-ї Словʼянської бригад НГУ, 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка та 127-ї окремої важкої механізованої бригади.

Заслухав актуальну інформацію щодо ситуації на фронті, завдані ворогу втрати й нагальні потреби бригад. Ознайомився з інноваційними підходами до планування та ведення бойових дій, а також технологічними спроможностями підрозділів

- наголосив міністр.

Окрім цього, командування також представило ключові напрямки розвитку бригад: вдосконалення системи управління, підготовку особового складу та підвищення ефективності взаємодії між підрозділами. За словами Шмигаля, уряд продовжує працювати над цифровізацією війська та впровадженням новітніх рішень, які забезпечать перевагу українських сил на полі бою.

Нагадаємо

Нещодавно Шмигаль заявив, що чисельність Сил оборони України після війни не буде різко зменшуватись. Це буде плановий та прорахований процес, який не буде швидким.

Вероніка Марченко

Війна
Харківська область
Національна гвардія України
Міністерство оборони України
Збройні сили України
Україна
Денис Шмигаль