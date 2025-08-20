Шмыгаль посетил Харьковскую область и встретился с военными: что известно

Министр обороны Денис Шмыгаль посетил Харьковскую область, где встретился с руководством и военнослужащими бригад Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины. Он поблагодарил защитников за отвагу и стойкость, а также вручил награды Министерства обороны. Об этом сообщает министр обороны Денис Шмыгаль в соцсетях, передает УНН.

Подробности

Шмыгаль пообщался с военными 2-го корпуса Нацгвардии, 3-й и 13-й бригад НГУ "Хартия", 17-й Полтавской и 18-й Славянской бригад НГУ, 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады.

Заслушал актуальную информацию о ситуации на фронте, нанесенных врагу потерях и насущных потребностях бригад. Ознакомился с инновационными подходами к планированию и ведению боевых действий, а также технологическими возможностями подразделений - подчеркнул министр.

Кроме этого, командование также представило ключевые направления развития бригад: совершенствование системы управления, подготовку личного состава и повышение эффективности взаимодействия между подразделениями. По словам Шмыгаля, правительство продолжает работать над цифровизацией войска и внедрением новейших решений, которые обеспечат преимущество украинских сил на поле боя.

Напомним

Недавно Шмыгаль заявил, что численность Сил обороны Украины после войны не будет резко уменьшаться. Это будет плановый и просчитанный процесс, который не будет быстрым.