Шмыгаль посетил Харьковскую область и встретился с военными: что известно

19 августа, 12:26 • 53806 просмотра
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 91115 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 84123 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 82030 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
19 августа, 10:33 • 51685 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
19 августа, 09:27 • 34542 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 98640 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 73795 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 86876 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 104015 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Трамп призвал Путина быть «реалистом» в вопросе встречи с Зеленским – Axios19 августа, 17:13
россия продает украденную у Украины пшеницу 70 странам - Сопротивление19 августа, 17:32
Польша объяснила отсутствие своего представителя на встрече в Вашингтоне19 августа, 17:32
Президент Венесуэлы объявил мобилизацию 4,5 млн ополченцев из-за угроз США19 августа, 17:41
Уникальный переезд: здание церкви весом более 600 тонн преодолевает километры в Швеции19 августа, 18:35
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 91119 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 84125 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 82032 просмотра
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептов19 августа, 11:20
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину19 августа, 10:33 • 51686 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Каролин Ливитт
Эмманюэль Макрон
Биньямин Нетаньяху
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Германия
Великобритания
92-летняя звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз показала себя в купальнике и заинтриговала новыми планами19 августа, 17:03
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии19 августа, 10:46
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф19 августа, 05:54
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"18 августа, 17:45
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21
Выборы
Instagram
Беспилотный летательный аппарат
Фокс Ньюс
Вторая мировая война

Шмыгаль посетил Харьковскую область и встретился с военными: что известно

Киев • УНН

 • 584 просмотра

Министр обороны Денис Шмыгаль посетил Харьковскую область, где встретился с военными и вручил награды. Он обсудил ситуацию на фронте и ознакомился с инновационными подходами к ведению боевых действий.

Шмыгаль посетил Харьковскую область и встретился с военными: что известно

Министр обороны Денис Шмыгаль посетил Харьковскую область, где встретился с руководством и военнослужащими бригад Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины. Он поблагодарил защитников за отвагу и стойкость, а также вручил награды Министерства обороны. Об этом сообщает министр обороны Денис Шмыгаль в соцсетях, передает УНН.

Подробности

Шмыгаль пообщался с военными 2-го корпуса Нацгвардии, 3-й и 13-й бригад НГУ "Хартия", 17-й Полтавской и 18-й Славянской бригад НГУ, 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады.

Заслушал актуальную информацию о ситуации на фронте, нанесенных врагу потерях и насущных потребностях бригад. Ознакомился с инновационными подходами к планированию и ведению боевых действий, а также технологическими возможностями подразделений

- подчеркнул министр.

Кроме этого, командование также представило ключевые направления развития бригад: совершенствование системы управления, подготовку личного состава и повышение эффективности взаимодействия между подразделениями. По словам Шмыгаля, правительство продолжает работать над цифровизацией войска и внедрением новейших решений, которые обеспечат преимущество украинских сил на поле боя.

Напомним

Недавно Шмыгаль заявил, что численность Сил обороны Украины после войны не будет резко уменьшаться. Это будет плановый и просчитанный процесс, который не будет быстрым.

Вероника Марченко

Война
Харьковская область
Национальная гвардия Украины
Министерство обороны Украины
Вооруженные силы Украины
Украина
Денис Шмыгаль