Шмигаль: Київ та область отримали 20 МВт розподіленої генерації, очікуються нові потужності
Київ • УНН
У Києві та області введено в експлуатацію 20 МВт розподіленої генерації, а незабаром очікуються додаткові обсяги. Ситуація з електро- та теплопостачанням залишається складною.
У Києві та Київській області ввели в експлуатацію 20 МВт потужностей розподіленої генерації, найближчим часом очікується введення додаткових обсягів. Про це повідомив перший віцепрем’єр - міністр енергетики Денис Шмигаль, інформує УНН.
Деталі
За його словами, ситуація з електропостачанням та теплопостачанням у столиці та області залишається складною.
Нарощуємо потужність розподіленої генерації. Вже введені 20 МВт у столиці та області, найближчим часом очікуємо додаткові потужності
Він наголосив, що всі установки мають "працювати, а не просто стояти".
"Протягом цього тижня зі складів хабів Міненерго доставлено понад 190 тонн гуманітарної допомоги. Тільки за сьогодні Міненерго розподілило 115 тонн допомоги. Все обладнання вже їде в регіони. Очікуємо також на додаткові внески до Фонду підтримки енергетики, які анонсували Швеція, Єврокомісія, Данія, Німеччина. Загалом це понад 82,5 млн євро на закупівлю необхідного обладнання", - додав Шмигаль.
Нагадаємо
В Україні триває стабілізація енергопостачання після обстрілів. Профільні міністерства та голови ОВА готують ресурси для реагування на нові атаки в умовах сильних холодів.
