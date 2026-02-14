$42.990.04
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 10513 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 19192 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 20931 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 23177 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 47085 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 63126 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 47390 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 31959 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 42310 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 68198 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 47085 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 63126 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 51867 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 70932 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 112211 перегляди
Шмигаль: Київ та область отримали 20 МВт розподіленої генерації, очікуються нові потужності

Київ • УНН

 • 50 перегляди

У Києві та області введено в експлуатацію 20 МВт розподіленої генерації, а незабаром очікуються додаткові обсяги. Ситуація з електро- та теплопостачанням залишається складною.

Шмигаль: Київ та область отримали 20 МВт розподіленої генерації, очікуються нові потужності

У Києві та Київській області ввели в експлуатацію 20 МВт потужностей розподіленої генерації, найближчим часом очікується введення додаткових обсягів. Про це повідомив перший віцепрем’єр - міністр енергетики Денис Шмигаль, інформує УНН.

Деталі

За його словами, ситуація з електропостачанням та теплопостачанням у столиці та області залишається складною.

Нарощуємо потужність розподіленої генерації. Вже введені 20 МВт у столиці та області, найближчим часом очікуємо додаткові потужності

- розповів урядовець.

Він наголосив, що всі установки мають "працювати, а не просто стояти".

"Протягом цього тижня зі складів хабів Міненерго доставлено понад 190 тонн гуманітарної допомоги. Тільки за сьогодні Міненерго розподілило 115 тонн допомоги. Все обладнання вже їде в регіони. Очікуємо також на додаткові внески до Фонду підтримки енергетики, які анонсували Швеція, Єврокомісія, Данія, Німеччина. Загалом це понад 82,5 млн євро на закупівлю необхідного обладнання", - додав Шмигаль.

Нагадаємо

В Україні триває стабілізація енергопостачання після обстрілів. Профільні міністерства та голови ОВА готують ресурси для реагування на нові атаки в умовах сильних холодів.

СБУ провела обшуки в "Київтеплоенерго" після атак рф, процес відновлення тепла заблоковано - КМДА13.02.26, 17:01 • 2962 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаКиївКиївська область