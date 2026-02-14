Шмыгаль: Киев и область получили 20 МВт распределенной генерации, ожидаются новые мощности
Киев • УНН
В Киеве и области введено в эксплуатацию 20 МВт распределенной генерации, а вскоре ожидаются дополнительные объемы. Ситуация с электро- и теплоснабжением остается сложной.
В Киеве и Киевской области ввели в эксплуатацию 20 МВт мощностей распределенной генерации, в ближайшее время ожидается ввод дополнительных объемов. Об этом сообщил первый вице-премьер - министр энергетики Денис Шмыгаль, информирует УНН.
Подробности
По его словам, ситуация с электроснабжением и теплоснабжением в столице и области остается сложной.
Наращиваем мощность распределенной генерации. Уже введены 20 МВт в столице и области, в ближайшее время ожидаем дополнительные мощности
Он подчеркнул, что все установки должны "работать, а не просто стоять".
"В течение этой недели со складов хабов Минэнерго доставлено более 190 тонн гуманитарной помощи. Только за сегодня Минэнерго распределило 115 тонн помощи. Все оборудование уже едет в регионы. Ожидаем также дополнительные взносы в Фонд поддержки энергетики, которые анонсировали Швеция, Еврокомиссия, Дания, Германия. В общей сложности это более 82,5 млн евро на закупку необходимого оборудования", - добавил Шмыгаль.
Напомним
В Украине продолжается стабилизация энергоснабжения после обстрелов. Профильные министерства и главы ОВА готовят ресурсы для реагирования на новые атаки в условиях сильных холодов.
СБУ провела обыски в "Киевтеплоэнерго" после атак рф, процесс восстановления тепла заблокирован - КГГА13.02.26, 17:01 • 2960 просмотров