Эксклюзив
13 февраля, 16:25
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
13 февраля, 11:25
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 10:00
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 08:10
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
13 февраля, 07:58
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
публикации
Эксклюзивы
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 51851 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 70920 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 112198 просмотра
Шмыгаль: Киев и область получили 20 МВт распределенной генерации, ожидаются новые мощности

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В Киеве и области введено в эксплуатацию 20 МВт распределенной генерации, а вскоре ожидаются дополнительные объемы. Ситуация с электро- и теплоснабжением остается сложной.

Шмыгаль: Киев и область получили 20 МВт распределенной генерации, ожидаются новые мощности

В Киеве и Киевской области ввели в эксплуатацию 20 МВт мощностей распределенной генерации, в ближайшее время ожидается ввод дополнительных объемов. Об этом сообщил первый вице-премьер - министр энергетики Денис Шмыгаль, информирует УНН.

Подробности

По его словам, ситуация с электроснабжением и теплоснабжением в столице и области остается сложной.

Наращиваем мощность распределенной генерации. Уже введены 20 МВт в столице и области, в ближайшее время ожидаем дополнительные мощности

- рассказал чиновник.

Он подчеркнул, что все установки должны "работать, а не просто стоять".

"В течение этой недели со складов хабов Минэнерго доставлено более 190 тонн гуманитарной помощи. Только за сегодня Минэнерго распределило 115 тонн помощи. Все оборудование уже едет в регионы. Ожидаем также дополнительные взносы в Фонд поддержки энергетики, которые анонсировали Швеция, Еврокомиссия, Дания, Германия. В общей сложности это более 82,5 млн евро на закупку необходимого оборудования", - добавил Шмыгаль.

Напомним

В Украине продолжается стабилизация энергоснабжения после обстрелов. Профильные министерства и главы ОВА готовят ресурсы для реагирования на новые атаки в условиях сильных холодов.

СБУ провела обыски в "Киевтеплоэнерго" после атак рф, процесс восстановления тепла заблокирован - КГГА13.02.26, 17:01 • 2960 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаКиевКиевская область