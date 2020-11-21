Шмигаль обіцяє Україні жорсткий локдаун, якщо "карантин вихідного дня" не спрацює

“Стосовно введення більш жорсткого карантину. Цей план дійсно розробляється, але — це план Б, якщо не спрацює карантин „вихідного дня“. Ми почали публічне обговорення цього плану Б, аби вся країна розуміла його”, — написав Шмигаль.

За його словами, в уряді хочуть, щоб їх кроки були зрозумілими та передбачуваними для людей та бізнесу.

“... цього тижня ми двічі зустрічалися з міськими головами. Відбулася зустріч із Радою церков. Зустріч та обговорення з бізнесом. Для міських голів розсилається опитування щодо того, які протиепідемічні правила та обмеження вони вбачають оптимальними. Які обмеження для яких місць скупчення людей найкраще застосувати”, — додав прем’єр.

Крім того, за його словами, йдуть щоденні консультації з епідеміологами та інфекціоністами. Аналізується ситуація по кожному регіону.

“Все це ми робимо зараз, щоб напрацювати спільний, виважений та підтриманий усіма план. Хочу ще раз наголосити: жодної дати щодо введення більш жорсткого карантину зараз немає”, — резюмував Шмигаль.

Нагадаємо, 14 580 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 листопада 2020 року, що є черговим антирекорд для країни - третю добу поспіль. Так, минулої доби було госпіталізовано – 1 761 особу, одужало 77 989 осіб та зафіксовано 215 летальних випадків. Окрім того, за весь час пандемії в Україні захворіло – 612 665 осіб, одужало – 282 313 осіб та зафіксовано 10 813 летальних випадків.

Як раніше повідомляв УНН, голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться. Так, в уряді прогнозують до кінця року добовий приріст хворих на COVID-19 до 20 тисяч.

У МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

На поточному етапі уряд обмежився "карантином вихідного дня" - простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Водночас, вже йдуть розмови про те, що уряд планує ввести повний локдаун на кілька тижнів у грудні.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.