"Щось із цього вийде": Трамп про зустріч із путіним
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про майбутні результати зустрічі з володимиром путіним на Алясці. Він також зазначив, що питання безпекових гарантій для України є можливим для обговорення.
Дональд Трамп висловив упевненість, що його зустріч із володимиром путіним на Алясці матиме конкретні наслідки. Він також підкреслив, що тема безпекових гарантій для України може стати предметом обговорення. Таку заяву зробив американський лідер на борту літака Air Force One, пише УНН.
Деталі
Дональд Трамп заявив, що "щось із цього вийде" щодо його зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці.
Трамп додав, що, на його думку, путін вважає, ніби постійні атаки на Україну "надають йому сили", але сам Трамп переконаний: "Я думаю, це йому шкодить".
Президент США також зазначив, що питання гарантій безпеки для України — яке вважається ключовим у Києві та Європі — є цілком можливим для обговорення.
Нагадаємо
Президенти США та рф проведуть переговори на Алясці у п'ятницю, 15 серпня. Зустріч ініційована путіним, Зеленський наголошує на неможливості вирішення долі України без її участі.
Речник російського диктатора дмитро пєсков повідомив, що за підсумками переговорів на Алясці не планується підписання жодних документів. На саміті обговорюватимуться питання, "пов'язані з українським врегулюванням".
Запланована зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з президентом росії володимиром путіним відбудеться у п’ятницю об 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) в Анкориджі.
