Операція США у Венесуелі: загинуло щонайменше 40 людей - NYT
Операція США із захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро призвела до загибелі щонайменше 40 осіб, включаючи військових і цивільних. Американські військові літаки завдали ударів по радарах та батареях ППО, а гелікоптери зі спецпризначенцями потрапили під вогонь.
Як пише видання, рано вранці в суботу по Каракасу прогриміли оглушливі вибухи, коли американські військові літаки завдали ударів по радарах та батареях ППО. Хоча деякі вибухи, опубліковані в соціальних мережах, виглядали драматично, американський чиновник заявив, що здебільшого це були виведення з ладу радарних установок та веж радіопередач.
Як заявив американський генерал, винищувачі, бомбардувальники та безпілотники прибули до Венесуели, щоб знайти та знищити засоби протиповітряної оборони країни, а також розчистити безпечний шлях для гелікоптерів, що перевозять сили спеціального призначення.
Попри те, що венесуельська протиповітряна оборона була придушена, американські гелікоптери потрапили під вогонь, коли вони наближалися до комплексу Мадуро приблизно о 2:01 ранку за місцевим часом.
Один з гелікоптерів був підбитий. Двоє американських чиновників повідомили, що в результаті операції загалом було поранено близько 6 солдатів.
Захоплення Мадуро відбулося в ніч на 3 січня в Каракасі під час операції "Absolute Resolve", яку провели бійці елітного підрозділу Delta Force за підтримки ФБР.
Після затримання подружжя спочатку доставили на десантний корабель USS Iwo Jima, звідки їх згодом переправили літаком до США.