Операция США в Венесуэле: погибли по меньшей мере 40 человек - NYT

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Операция США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро привела к гибели по меньшей мере 40 человек, включая военных и гражданских. Американские военные самолеты нанесли удары по радарам и батареям ПВО, а вертолеты со спецназовцами попали под огонь.

Операция США в Венесуэле: погибли по меньшей мере 40 человек - NYT

В результате операции США в Венесуэле по захвату президента Николаса Мадуро погибли по меньшей мере 40 человек, включая военных и гражданских лиц. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, рано утром в субботу по Каракасу прогремели оглушительные взрывы, когда американские военные самолеты нанесли удары по радарам и батареям ПВО. Хотя некоторые взрывы, опубликованные в социальных сетях, выглядели драматично, американский чиновник заявил, что по большей части это были выведение из строя радарных установок и башен радиопередач.

В результате нападения на Венесуэлу в субботу погибли по меньшей мере 40 человек, включая военных и гражданских лиц

 - заявил источник.

Как заявил американский генерал, истребители, бомбардировщики и беспилотники прибыли в Венесуэлу, чтобы найти и уничтожить средства противовоздушной обороны страны, а также расчистить безопасный путь для вертолетов, перевозящих силы специального назначения.

Несмотря на то, что венесуэльская противовоздушная оборона была подавлена, американские вертолеты попали под огонь, когда они приближались к комплексу Мадуро примерно в 2:01 утра по местному времени.

Один из вертолетов был подбит. Двое американских чиновников сообщили, что в результате операции в общей сложности было ранено около 6 солдат.

Напомним

Захват Мадуро произошел в ночь на 3 января в Каракасе во время операции "Absolute Resolve", которую провели бойцы элитного подразделения Delta Force при поддержке ФБР.

После задержания супругов сначала доставили на десантный корабль USS Iwo Jima, откуда их впоследствии переправили самолетом в США.

Павел Башинский

