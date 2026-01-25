Ще один день із відключеннями: завтра по всій Україні вимикатимуть світло

Завтра у всіх регіонах України будуть вимикати світло, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Завтра, 26 січня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) - йдеться у повідомленні.

В Укренерго зауважили, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо! - резюмували в компанії.

