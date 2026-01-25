Еще один день с отключениями: завтра по всей Украине будут выключать свет

Завтра во всех регионах Украины будут отключать свет, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 26 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). - говорится в сообщении.

В Укрэнерго отметили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно! - резюмировали в компании.

