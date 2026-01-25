$43.170.00
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
12:24 • 8282 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
25 января, 11:02 • 11880 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничество
25 января, 10:05 • 12157 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
25 января, 08:49 • 14011 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 25346 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 43256 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 34660 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 42372 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 39824 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
Еще один день с отключениями: завтра по всей Украине будут выключать свет

Киев • УНН

 • 422 просмотра

26 января по всей Украине будут применять графики почасовых отключений электроэнергии. Это связано с последствиями российских атак на энергообъекты.

Еще один день с отключениями: завтра по всей Украине будут выключать свет

Завтра во всех регионах Украины будут отключать свет, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 26 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).

- говорится в сообщении.

В Укрэнерго отметили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!

- резюмировали в компании.

Антонина Туманова

