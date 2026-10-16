Ще один день із графіками - як вимикатимуть світло в Україні у суботу

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У суботу, 17 жовтня, у частині регіонів України будуть діяти графіки. Як повідомили в Укренерго, вимикати будуть від 0,5 до 2,5 черги, передає УНН.

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Завтра, 17 жовтня, вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження:

00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу в усіх регіонах України;

06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2,5 черг) у частині областей.

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти

Нагадаємо

Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі – у кількох областях України запроваджені аварійні відключення електроенергії.