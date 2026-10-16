Ще один день із графіками - як вимикатимуть світло в Україні у суботу
Київ • УНН
17 жовтня в Україні діятимуть обмеження для бізнесу та погодинні відключення для споживачів у частині областей. Причина — атаки рф.
Фото: Depositphotos
У суботу, 17 жовтня, у частині регіонів України будуть діяти графіки. Як повідомили в Укренерго, вимикати будуть від 0,5 до 2,5 черги, передає УНН.
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Завтра, 17 жовтня, вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження:
- 00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу в усіх регіонах України;
- 06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2,5 черг) у частині областей.
Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти
Нагадаємо
Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі – у кількох областях України запроваджені аварійні відключення електроенергії.