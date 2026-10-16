Еще один день с графиками — как будут отключать свет в Украине в субботу

Зеленский раскритиковал сделку Трампа с Россией по дизельному топливу, а действия Москвы в отношении мира назвал "пародией"

На российских дронах «Молния-2» обнаружили загадочные устройства: может ли это быть аналогом Starlink

Путин заявил о захвате 6500 кв. км Украины, но реальные успехи армии РФ в 45 раз меньше — ISW

НПЗ «роснефти», обеспечивающий москву топливом, остановил часть производства после атаки дронов

Лукашенко заявил, что Трамп не имеет права диктовать Украине, кто должен быть её президентом

"Их вообще не следует пускать в Европу" — в Финляндии предлагают запретить россиянам туристические визы

Поворот Трампа в сторону России вызвал недовольство американцев — СМИ

Зеленский готов на 100 дней прекратить удары по НПЗ России в обмен на расширение Starlink — WSJ

Трамп заявил, что хотел бы видеть Путина на саммите G20