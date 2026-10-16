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Еще один день с графиками — как будут отключать свет в Украине в субботу

Киев • УНН

 • 9392 просмотра

17 октября в Украине будут действовать ограничения для бизнеса и почасовые отключения для потребителей в некоторых областях. Причина — атаки рф.

Еще один день с графиками — как будут отключать свет в Украине в субботу
Фото: Depositphotos

В субботу, 17 октября, в части регионов Украины будут действовать графики. Как сообщили в Укрэнерго, отключать будут от 0,5 до 2,5 очереди, передаёт УНН.

Детали 

Завтра, 17 октября, вынужденно будут применяться меры ограничения:

  • 00:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса во всех регионах Украины;
    • 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объёмом от 1 до 2,5 очереди) в части областей. 

      Причина введения ограничений – последствия массированных российских атак на энергообъекты

      Напомним 

      Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских обстрелов, в нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии

      Павел Башинский

      ОбществоЭкономика
      Графики отключений электроэнергии
      Энергетика
      Отключение света
      Блэкаут
      Электроэнергия
      Укрэнерго
      Украина