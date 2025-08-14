$41.510.09
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
09:32 • 16464 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
08:11 • 58152 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
07:55 • 36641 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
07:51 • 35655 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 34644 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 35141 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 43499 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 43277 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 41494 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
Шабунін постане перед судом за ухилення від військової служби: ДБР завершило розслідування

Київ • УНН

 • 310 перегляди

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо військового Шабуніна та його командира. Їх звинувачують в ухиленні та сприянні ухиленню від військової служби.

Шабунін постане перед судом за ухилення від військової служби: ДБР завершило розслідування

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо військового Шабуніна та його командира за ухилення та сприяння ухиленню від військової служби. Про це повідомляє пресслужба ДБР, пише УНН.

Деталі

Хоча у відомстві не вказують прізвище фігуранта справи, але з матеріалів справи можна зробити висновок, що йдеться про голову правління ЦПК Віталія Шабуніна.

Наразі сторона захисту знайомиться із матеріалами справи, обвинувальний акт після цього буде передано до суду.

Наголошуємо, що слідство було проведено об’єктивно та у максимально стислі терміни, з дотриманням усіх вимог закону. ДБР завжди діє заради справедливості та залишається поза політикою, попри гучність і резонанс окремих справ. Зрештою суд поставить усі крапки над "і" та дасть остаточну оцінку діям підозрюваного

- зазначили в ДБР.

У Бюро зазначили, що в ході слідства досліджувалися обставини використання Шабуніним транспортного засобу, призначеного для потреб Збройних Сил України, за наслідками чого підстав для повідомлення йому про підозру не знайдено.

Також йому було повернуто електронні гаджети, вилучені в ході обшуку за місцем його проживання. Рішення про повернення було прийнято після проведення всіх необхідних процесуальних дій.

Шабуніна обвинувачують за ч. 4 ст. 409 КК України - ухилення від військової служби в умовах воєнного стану, ч. 2 ст. 190 КК України - шахрайство.

У цьому ж кримінальному провадженні повідомлено про підозру і командиру, який сприяв військовослужбовцю в ухиленні від військової служби. Йому інкриміновано пособництво в ухиленні підлеглого від виконання обов’язків військової служби, вчинене за попередньою змовою та зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України).

Санкція статей передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо

11 липня УНН повідомяв, що правоохоронці повідомили про підозру голові ЦПК Віталію Шабуніну, який, за даними слідства, систематично ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб Збройних Сил України. Зокрема, задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тисяч гривень, попри фактичну відсутність у військовій частині.

Активісту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 409 КК України — ухилення від військової служби в умовах воєнного стану; ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції Закону на момент вчинення кримінального правопорушення) — заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Адвокатом громадського активіста і військовослужбовця Віталія Шабуніна став Сергій Рокунь, який влітку минулого року раптово пішов з НАБУ після низки скандалів і напередодні міжнародного аудиту.

Ольга Розгон

ПолітикаКримінал та НП
Збройні сили України