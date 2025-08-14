Шабунин предстанет перед судом за уклонение от военной службы: ГБР завершило расследование

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего Шабунина и его командира по факту уклонения и содействия уклонению от военной службы. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, пишет УНН.

Детали

Хотя в ведомстве не указывают фамилию фигуранта дела, но из материалов дела можно сделать вывод, что речь идет о председателе правления ЦПК Виталии Шабунине.

Сейчас сторона защиты знакомится с материалами дела, обвинительный акт после этого будет передан в суд.

Подчеркиваем, что следствие было проведено объективно и в максимально сжатые сроки, с соблюдением всех требований закона. ГБР всегда действует ради справедливости и остается вне политики, несмотря на громкость и резонанс отдельных дел. В конце концов суд расставит все точки над "і" и даст окончательную оценку действиям подозреваемого - отметили в ГБР.

В Бюро отметили, что в ходе следствия исследовались обстоятельства использования Шабуниным транспортного средства, предназначенного для нужд Вооруженных Сил Украины, по результатам чего оснований для сообщения ему о подозрении не найдено.

Также ему были возвращены электронные гаджеты, изъятые в ходе обыска по месту его жительства. Решение о возврате было принято после проведения всех необходимых процессуальных действий.

Шабунина обвиняют по ч. 4 ст. 409 УК Украины - уклонение от военной службы в условиях военного положения, ч. 2 ст. 190 УК Украины - мошенничество.

В этом же уголовном производстве сообщено о подозрении и командиру, который способствовал военнослужащему в уклонении от военной службы. Ему инкриминировано пособничество в уклонении подчиненного от исполнения обязанностей военной службы, совершенное по предварительному сговору и злоупотребление служебным положением (ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Напомним

11 июля УНН сообщал, что правоохранители сообщили о подозрении главе ЦПК Виталию Шабунину, который, по данным следствия, систематически уклонялся от прохождения военной службы и без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд Вооруженных Сил Украины. В частности, задокументированы факты получения им ежемесячного денежного обеспечения в размере более 50 тысяч гривен, несмотря на фактическое отсутствие в воинской части.

Активисту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 409 УК Украины — уклонение от военной службы в условиях военного положения; ч. 2 ст. 190 УК Украины (в редакции Закона на момент совершения уголовного правонарушения) — завладение чужим имуществом путем мошенничества, совершенное в крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Адвокатом общественного активиста и военнослужащего Виталия Шабунина стал Сергей Рокунь, который летом прошлого года внезапно ушел из НАБУ после ряда скандалов и накануне международного аудита.