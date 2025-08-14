Шабунин предстанет перед судом за уклонение от военной службы: ГБР завершило расследование

$41.510.09
48.650.57
ukenru
11:53 • 5594 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
09:32 • 20425 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
08:11 • 68712 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
07:55 • 42121 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
07:51 • 40736 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 38518 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 37525 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 44706 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 43811 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 41776 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
1м/с
43%
756мм
Популярные новости
Чешская инициатива: Украина уже получила миллион крупнокалиберных боеприпасов - Фиала14 августа, 03:08 • 10991 просмотра
Россия отказывается идти на территориальные уступки Украине и сохраняет старые цели войны14 августа, 04:22 • 44296 просмотра
Зеленский прибыл на Даунинг-стрит для встречи со СтармеромVideo08:48 • 49235 просмотра
В мире есть только три страны, имеющие опыт ведения современной войны - Буданов08:55 • 22187 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов09:44 • 25305 просмотра
публикации
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе12:29 • 3612 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
Эксклюзив
08:11 • 68750 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 181972 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 155363 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 144356 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Кир Стармер
Петр Порошенко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Польша
Львов
Реклама
УНН Lite
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов09:44 • 26370 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 37757 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 59357 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 112026 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 127945 просмотра
Актуальное
Таймс
Старлинк
YouTube
Фокс Ньюс
Вторая мировая война

Шабунин предстанет перед судом за уклонение от военной службы: ГБР завершило расследование

Киев • УНН

 • 1816 просмотра

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении военнослужащего Шабунина и его командира. Их обвиняют в уклонении и содействии уклонению от военной службы.

Шабунин предстанет перед судом за уклонение от военной службы: ГБР завершило расследование

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего Шабунина и его командира по факту уклонения и содействия уклонению от военной службы. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, пишет УНН.

Детали

Хотя в ведомстве не указывают фамилию фигуранта дела, но из материалов дела можно сделать вывод, что речь идет о председателе правления ЦПК Виталии Шабунине.

Сейчас сторона защиты знакомится с материалами дела, обвинительный акт после этого будет передан в суд.

Подчеркиваем, что следствие было проведено объективно и в максимально сжатые сроки, с соблюдением всех требований закона. ГБР всегда действует ради справедливости и остается вне политики, несмотря на громкость и резонанс отдельных дел. В конце концов суд расставит все точки над "і" и даст окончательную оценку действиям подозреваемого

- отметили в ГБР.

В Бюро отметили, что в ходе следствия исследовались обстоятельства использования Шабуниным транспортного средства, предназначенного для нужд Вооруженных Сил Украины, по результатам чего оснований для сообщения ему о подозрении не найдено.

Также ему были возвращены электронные гаджеты, изъятые в ходе обыска по месту его жительства. Решение о возврате было принято после проведения всех необходимых процессуальных действий.

Шабунина обвиняют по ч. 4 ст. 409 УК Украины - уклонение от военной службы в условиях военного положения, ч. 2 ст. 190 УК Украины - мошенничество.

В этом же уголовном производстве сообщено о подозрении и командиру, который способствовал военнослужащему в уклонении от военной службы. Ему инкриминировано пособничество в уклонении подчиненного от исполнения обязанностей военной службы, совершенное по предварительному сговору и злоупотребление служебным положением (ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Напомним

11 июля УНН сообщал, что правоохранители сообщили о подозрении главе ЦПК Виталию Шабунину, который, по данным следствия, систематически уклонялся от прохождения военной службы и без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд Вооруженных Сил Украины. В частности, задокументированы факты получения им ежемесячного денежного обеспечения в размере более 50 тысяч гривен, несмотря на фактическое отсутствие в воинской части.

Активисту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 409 УК Украины — уклонение от военной службы в условиях военного положения; ч. 2 ст. 190 УК Украины (в редакции Закона на момент совершения уголовного правонарушения) — завладение чужим имуществом путем мошенничества, совершенное в крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Адвокатом общественного активиста и военнослужащего Виталия Шабунина стал Сергей Рокунь, который летом прошлого года внезапно ушел из НАБУ после ряда скандалов и накануне международного аудита.

Ольга Розгон

политикаКриминал и ЧП
Вооруженные силы Украины