Сенатор США став жертвою діпфейк-дзвінка від "Кулеби"

Сенатор США Бен Кардін отримав відеодзвінок нібито від колишнього очільника МЗС України Дмитра Кулеби, який виявився діпфейком. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на попередження, розіслане співробітниками служби безпеки Сенату в офіси законодавців електронною поштою, передає УНН.

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Як повідомляється, людина, з якою спілкування сенатор через Zoom, мала вигляд Кулеби і говорила, як він.

Але в Кардіна виникли підозри, коли людина, яка видавала себе за Кулебу, почала поводитися неадекватно ставлячи "політично забарвлені запитання у зв'язку з майбутніми виборами". Також фейковий Кулеба вимагав висловити свою думку з чутливих питань зовнішньої політики, наприклад, чи підтримує сенатор обстріл російської території ракетами дальнього радіусу дії.

Сенатор перервав дзвінок і повідомив про нього керівництву Держдепартаменту, яке підтвердило, що він розмовляв не з Кулебою.

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Хоча в електронному листі сенатської служби безпеки не було зазначено, що сенатор - це саме Кардін, двоє співробітників Сенату, знайомі з цим питанням, підтвердили, що йдеться саме про нього, пише видання.

Кардін, демократ від штату Меріленд, також частково підтвердив інцидент у своїй заяві в середу ввечері. У ній він визнав, що "в останні дні якийсь зловмисний суб'єкт зробив обманну спробу поговорити зі мною, видаючи себе за відому людину". Кардін не сказав, що цією людиною був Кулеба, і не зробив жодних посилань на Україну.

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