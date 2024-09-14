Папа Римський розкритикував вибори в США і закликав обирати "найменше зло"

Папа Римський Франциск розкритикував кандидатів у президенти США за їхню політику щодо абортів та міграції, назвавши обидві позиції "антижиттєвими". Він порадив американським католикам на майбутніх виборах обрати "менше зло". Пише УНН з посиланням на The Hill.

"Обидва проти життя, будь то той, хто виганяє мігрантів, або той, хто вбиває немовлят", - сказав Френсіс.

Хоч Дональд Трамп, кандидат від республіканців, та Камала Гарріс, кандидат від демократів, не були згадані поіменно, Франциск висловився досить чітко щодо двох основних питань, які турбують католицьку церкву та є актуальними у виборах США – це аборти та міграція.

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Папа Франциск зробив підтримку мігрантів одним з головних пріоритетів свого понтифікату і часто публічно висловлюється на цю тему. Хоча він підтримує церковне вчення, яке забороняє аборти, він не робить на цьому такий акцент, як його попередники.

Франциск зазначив, що міграція є правом, зазначеним у Святому Письмі, і що нехтування біблійним закликом вітати незнайомців є "тяжким гріхом". Крім того, він прямо висловився про питання абортів.

"Зробити аборт - це вбити людину. Вам може подобатися це слово чи ні, але воно вбиває. Ми повинні це чітко бачити", - наголосив він.

На запитання, що виборці повинні робити на виборчих дільницях, Френсіс нагадав про громадянський обов'язок голосувати.

"Слід проголосувати і вибрати менше зла.Хто менше зло, жінка чи чоловік? Я не знаю. Кожен у своїй совісті повинен думати і робити це", - сказав він.

Нагадаємо

Папа Римський Франциск засудив різке ставлення до мігрантів, що прибувають до Європи Середземним морем, та заявив, що відмова допомагати їм — тяжкий гріх.