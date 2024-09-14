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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Папа Римский раскритиковал выборы в США и призвал выбирать "наименьшее зло"

Папа Римский раскритиковал выборы в США и призвал выбирать "наименьшее зло"

Киев  •  УНН

14 сентября 2024, 08:27  •  5098 просмотра

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Папа Римский раскритиковал кандидатов в президенты США за политику в отношении абортов и миграции. Он призвал американских католиков выбрать «меньшее зло» на предстоящих выборах.

Папа Римский Франциск раскритиковал кандидатов в президенты США за их политику в отношении абортов и миграции, назвав обе позиции "антижизненными". Он посоветовал американским католикам на предстоящих выборах выбрать "меньшее зло". Пишет УНН со ссылкой на The Hill.

"Оба против жизни, будь то тот, кто изгоняет мигрантов, или тот, кто убивает младенцев", - сказал Фрэнсис.

Хотя Дональд Трамп, кандидат от республиканцев, и Камала Харрис, кандидат от демократов, не были упомянуты поименно, Франциск высказался достаточно четко по двум основным вопросам, которые беспокоят католическую церковь и являются актуальными в выборах США - это аборты и миграция.

Уїдливості та маніпуляції: головні теми дебатів Гарріс і Трампа. І що кандидати говорили про Україну11 сентября 2024, 07:08 • 139562 просмотра

Папа Франциск сделал поддержку мигрантов одним из главных приоритетов своего понтификата и часто публично высказывается на эту тему. Хотя он поддерживает церковное учение, запрещающее аборты, он не делает на этом такой акцент, как его предшественники.

Франциск отметил, что миграция является правом, указанным в Священном Писании, и что пренебрежение библейским призывом приветствовать незнакомцев является "тяжким грехом". Кроме того, он прямо высказался о вопросе абортов.

"Сделать аборт - это убить человека. Вам может нравиться это слово или нет, но оно убивает. Мы должны это четко видеть", - подчеркнул он.

На вопрос, что избиратели должны делать на избирательных участках, Фрэнсис напомнил о гражданской обязанности голосовать.

"Надо проголосовать и выбрать меньшее зло. Кто меньшее зло, женщина или мужчина? Я не знаю. Каждый в своей совести должен думать и делать это", - сказал он.

Напомним

Папа Римский Франциск осудил резкое отношение к мигрантам, прибывающим в Европу по Средиземному морю, и заявил, что отказ помогать им - тяжкий грех.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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