Колкости и манипуляции: главные темы дебатов Харрис и Трампа. И что кандидаты говорили об Украине

Кандидаты на пост президента США провели первые, а возможно и единственные, дебаты в рамках избирательной кампании. Дональд Трамп и Камала Харрис обменивались колкостями, и делали заявления не все из которых прошли проверку журналистов на соответствия реальным фактам. Говорили кандидаты и об Украине. УНН собрал главные заявления из выступлений политиков.

Трамп переговорил Харрис?

Во время дебатов Дональд Трамп говорил около 42 минут и 52 секунд, а вице-президент Камала Харрис - около 37 минут и 36 секунд.

Хотя дебаты были задуманы так, чтобы предоставить обоим кандидатам равные возможности ответить на вопросы, они могли не использовать максимально отведенное время. Модераторы также давали больше времени для ответов после некоторых реплик оппонентов.

Трамп по завершении дебатов заявил: "Я думаю, что это были лучшие дебаты, в которых я когда-либо участвовал". Политик считает, что выиграл дебаты и судя по всему не намерен участвовать в еще одном раунде.

"Зачем мне проводить еще одни дебаты? Она тут же сказала: "Мы хотим еще". Это, знаете ли, то, что происходит, когда ты боксер-профессионал и проигрываешь, ты сразу хочешь нового боя", — сказал он в комментарии Fox News.

Харрис и ее команда действительно хотят провести еще как минимум один раунд дебатов. Внешние оценки выступления Харрис говорят о том, что хоть она и говорила меньше Трампа – ее выступления было более содержательным. Некоторые политики-демократы уже заявили, что "Харрис развеяла туман в умах американцев", "продемонстрировала, что будет президентом для всех американцев". Сама же Харрис на митинге своих сторонников после дебатов заявила – "Ребята, мы еще аутсайдеры в этой гонке. Она напряженная".

Нападки и манипуляции

Кандидаты лично встретились впервые. Но им было что сказать друг другу.

Ранее Трамп сделал заявление о расовой идентичности Харрис, заявив, что она "случайно стала черной", указывая на то, что она долгое время позиционировала себя как американку индийского происхождение (мать Харрис родом из Индии), а затем стала "чернокожей". Во время дебатов ведущий напомнил Трампу это заявление на что политик ответил, что ему "наплевать" на расу своего оппонента. Харрис же назвала комментарии Трампа о ее расовой идентичности "трагедией" и раскритиковала его позицию по расовым отношениям в Америке.

Во время обсуждения внешней политики Харрис заявила, что "мировые лидеры смеются" над Трампом. В свою очередь Трамп постоянно упоминал действующего президента Байдена и его политику – вероятно с тем, чтобы увязать Харрис и все провали президентства Байдена. На что Харрис ответила: "Важно напомнить бывшему президенту: вы баллотируетесь не против Джо Байдена, вы баллотируетесь против меня".

За время выступлений кандидаты сделали множество заявлений по разным вопросам. Не все эти заявления выдержали проверку журналистов на соответствие фактам. В большей мере это относится к тому, что говорил Трамп. В частности он пересказал ранее запущенный и уже не единожды опровергнутый слух о том, что гаитянские мигранты в штате Огайо крадут и едят домашних питомцев. Также Трамп заявил, что остановил строительство "Северного потока 2", что не соответствует действительно так как хоть Трамп и подписал введение санкций против компаний, стоящих трубопровод, это было сделано на третьем году его президентского срока, когда проект был завершен на 90% . Такая позиция дел позволила российской стороне заявить о том, что проект может быть закончен и без иностранной поддержки.

Также Трампа подловили на манипуляциях по поводу американской помощи Украине. Трамп пожаловался, что США предоставили Украине помощь в размере 250–275 млрд долларов, в то время как европейские страны предоставили всего 100–150 млрд долларов, хотя они расположены ближе к Украине. Однако, по данным аналитиков с конца января 2022 года по июнь 2024 года Европейский союз и отдельные европейские страны выделили Украине в общей сложности около 207 миллиардов долларов в виде военной, финансовой и гуманитарной помощи по сравнению с примерно 109 миллиардами долларов, выделенными США. Европа также превзошла США по объему помощи, которая фактически была "выделена" Украине — то есть помощь, либо доставленная, либо указанная для доставки — около 122 миллиардов долларов для Европы по сравнению с примерно 83 миллиардами долларов для США.

Кроме того, Европа выделила Украине больше общей военной помощи, около 88 млрд дол. против около 72 млрд долл. для США. США немного опережали по военной помощи, которая была фактически выделена (то есть доставлена или указана, для доставки в Украину), около 56,91 млрд дол. для США против около 56,84 млрд долл. для Европы, но это далеко от той разницы, которую озвучил Трамп.

Однако уличили в манипуляциях и Харрис. Так журналисты обратили внимание на то, что Харрис заявила, что Трамп покинул пост президента в условиях наибольшей безработицы в США со времен Великой депрессии. Однако это не соответствует действительности.

Война в Украине

Хотя дебаты велись в основном вокруг внутренней политики США – Украину оба участника упоминали не единожды. Трамп даже упомянул Украину в контексте обвинений в адрес сына Джо Байдена – Хантера в злоупотреблениях и возможном получении денег.

Что касается войны россии против Украины, то бывший президент, повторил, ранее озвученное им утверждение о том, что может "урегулировать конфликт" за 24 часа. В то же время он ушел от ответа о том, хочет ли он победы Украины. Трамп заявил, что просто хочет, "чтобы война прекратилась". Он также настаивает, что у него хорошие отношения как с путиным так и с Владимиром Зеленским и он сможет все уладить еще до того как станет президентом. В своем выступлении Трамп кроме прочего заявил, что Харрис встречалась с путиным за несколько дней до начала полномасштабного вторжения.

"Они отправили ее вести мирные переговоры до начала этой войны", — сказал Трамп, имея в виду Харрис. "Три дня спустя он вошел и начал войну, потому что все, что они говорили, было слабым и глупым". Однако в это время Харрис была на Мюнхенской конференции по безопасности, где встречалась с союзниками США и Президентом Украины. путина на той конференции не было и ранее российская сторона заявляла, что путин и Харрис не контактировали.

Харрис же рассказала о встрече с Зеленским перед началом вторжения и поделилась с ним данными американской разведки. Ее комментарии относительно заявлений Трампа о том, что он смог бы все "урегулировать" были довольно жесткими.

"Вы думаете, что вы дружите с диктатором, но он бы вас съел на обед", - сказала вице-президент, обвинив Трампа в заигрывании с диктаторами, которые могут манипулировать им с помощью лести.

Харрис также заявила, что именно Трамп бы сдался, а путин бы уже сидел в Киеве. Также, по словам Харрис, над Трампом смеются мировые лидеры, а некоторые военные чины называют его позорищем. Трамп нашел удивительный аргумент в противовес этим слова оппонентки – он рассказал, что его хвалил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Последний, по словам Трампа, считает, что Трампа на посту президента будут боятся Китай и россия. Трамп также высказал свое уважение в адрес Орбана.

Израиль и ХАМАС

Оба кандидата в целом высказали поддержку Израилю. Однако Трамп в присущей ему манере заявил, что будь он на посту президента США – этой войны бы не было. Далее он обвинил Харрис в том, что при ее президентстве Израиль исчезнет и что она ненавидит арабское население.

Харрис со своей стороны парировала, что "всегда даст Израилю себя защищать", но необходимо решение "двух государств".

Внутриполитические вопросы

Много внимания кандидаты уделили экономической ситуации в США. В планах Харрис - расширение помощи семьям, малому бизнесу, а также обеспечение нуждающихся доступным жильем. Одним из принципиальных вопросов – были налоги. В планах демократов - расширение базы тех, кто получит налоговые льготы, а своему оппоненту от республиканцев они вменяют желание снизит налоги для богатых. Упомянула об этом и Харрис во время дебатов.

Еще одним камнем преткновение между демократами и республиканцами является вопрос о запрете абортов. Харрис четко подтвердила на дебатах свою позицию: "Правительство не должно говорить женщине, что делать с ее телом". Она назвала преступлением запрет, действующий в 23 штатах на проведение абортов, даже без исключения на случаи сексуального насилия. Трамп постарался уйти от прямых ответов касательно запрета абортов, однако все же заявил, что не будет продвигать запрет на аборты на общенациональном уровне. В тоже время он высказал мнение, что Харрис позволит аборты на очень поздних сроках, что фактически будет "казнью детей".

И конечно же Трамп не упустил возможности обвинить администрацию Байдена в засилии мигрантов, в том, что они не закрывают южную границу США. По мнению Трампа мигранты захватывают американские города, крадут и едят домашних питомцев – "миллионы людей плывут в нашу страну из тюрем, из психиатрических учреждений". В ответ Харрис напомнила, что законопроект об усилении защиты южных границ США был разработан, но был заблокирован именно Трампом.