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Гарріс розповіла про передачу розвідданих Зеленському перед вторгненням РФ

Гарріс розповіла про передачу розвідданих Зеленському перед вторгненням РФ

Київ • УНН

 • 116656 перегляди

Камала Гарріс зізналася, що передала розвіддані Зеленському за кілька днів до початку російського вторгнення. Під час дебатів з Трампом вона розповіла про зустріч з українським президентом.

Кандидатка в президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс під час передвиборних дебатів з Дональдом Трампом зізналася, що передала розвідувальні дані президенту України Володимиру Зеленському за кілька днів до початку російської спеціальної операції, передає УНН

Деталі 

"Я дійсно зустрічалася з Зеленським за кілька днів до того, як Росія вторглася... Я зустрічалася з президентом Зеленським і поділилася з ним американськими розвідданими про те, як він може захистити себе," — заявила Гарріс під час дебатів з Трампом на телеканалі ABC.

Трамп проголосує проти поправки про аборти у Флориді31.08.24, 02:22 • 26468 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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