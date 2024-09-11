Гарріс розповіла про передачу розвідданих Зеленському перед вторгненням РФ
Київ • УНН
Камала Гарріс зізналася, що передала розвіддані Зеленському за кілька днів до початку російського вторгнення. Під час дебатів з Трампом вона розповіла про зустріч з українським президентом.
Кандидатка в президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс під час передвиборних дебатів з Дональдом Трампом зізналася, що передала розвідувальні дані президенту України Володимиру Зеленському за кілька днів до початку російської спеціальної операції, передає УНН.
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"Я дійсно зустрічалася з Зеленським за кілька днів до того, як Росія вторглася... Я зустрічалася з президентом Зеленським і поділилася з ним американськими розвідданими про те, як він може захистити себе," — заявила Гарріс під час дебатів з Трампом на телеканалі ABC.
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