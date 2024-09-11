Харрис рассказала о передаче разведданных Зеленскому перед вторжением РФ

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Госдепе США считают, что Китай напрямую помогает военной машине рф в войне против Украины

В Госдепе США считают, что Китай напрямую помогает военной машине рф в войне против Украины

  •  58807 просмотра
Украина работает над построением коалиции для сбивания ракет и дронов над ее территорией

Украина работает над построением коалиции для сбивания ракет и дронов над ее территорией

  •  60360 просмотра
Должны миру напоминать постоянно, чтобы не было "усталости от войны": Зеленская о важности чувствительного контента

Должны миру напоминать постоянно, чтобы не было "усталости от войны": Зеленская о важности чувствительного контента

  •  24238 просмотра
Республиканцы Палаты представителей призывают Байдена снять ограничения на удары Украины по России

Республиканцы Палаты представителей призывают Байдена снять ограничения на удары Украины по России

  •  34116 просмотра
Трамп пообещал завершить войну в Украине до вступления в должность

Трамп пообещал завершить войну в Украине до вступления в должность

  •  27250 просмотра
публикации
Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

  •  112316 просмотра
Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?

Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?

  •  113781 просмотра
Скандал в НАБУ: Углава не собирается закрывать глаза на проблемы в бюро

Скандал в НАБУ: Углава не собирается закрывать глаза на проблемы в бюро

  •  115645 просмотра
Сколько стоит содержание АРМА и стоит ли это таких расходов из бюджета

Сколько стоит содержание АРМА и стоит ли это таких расходов из бюджета

  •  118176 просмотра
Дебаты Трампа и Харрис: о чем будут говорить, когда и как встретятся кандидаты на пост президента США

Дебаты Трампа и Харрис: о чем будут говорить, когда и как встретятся кандидаты на пост президента США

  •  115187 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Givenchy нанял Сару Бертон, дизайнера королевской семьи и Бейонсе

Givenchy нанял Сару Бертон, дизайнера королевской семьи и Бейонсе

  •  52580 просмотра
Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

Модель Кейт Мосс рассказала, как ее травили родители девушек с расстройствами пищевого поведения

9 сентября 2024, 13:46  •  96973 просмотра
Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

6 сентября 2024, 18:10  •  132336 просмотра
В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

В Великобритании расследуют продажу билетов на концерт Oasis через компанию Ticketmaster

6 сентября 2024, 11:21  •  118257 просмотра
Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

Один из голосов Антарктики: украинские полярники показали, как "разговаривает" лед в океане

5 сентября 2024, 17:43  •  124096 просмотра
Актуальное
Харрис рассказала о передаче разведданных Зеленскому перед вторжением РФ

Харрис рассказала о передаче разведданных Зеленскому перед вторжением РФ

Киев  •  УНН

11 сентября 2024, 02:55  •  20861 просмотра

Read in English

Камала Харрис призналась, что передала разведданные Зеленскому за несколько дней до начала российского вторжения. Во время дебатов с Трампом она рассказала о встрече с украинским президентом.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис во время предвыборных дебатов с Дональдом Трампом призналась, что передала разведывательные данные президенту Украины Владимиру Зеленскому за несколько дней до начала российской специальной операции, передает УНН

Детали 

«Я действительно встречалась с Зеленским за несколько дней до того, как Россия вторглась... Я встречалась с президентом Зеленским и поделилась с ним американскими разведданными о том, как он может защитить себя,» - заявила Харрис во время дебатов с Трампом на телеканале ABC.

Трамп проголосує проти поправки про аборти у Флориді30 августа 2024, 23:22 • 26010 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаполитикаНовости Мира
Эксклюзив
Загрязнение Десны: в Госпродпотребслужбе назвали риски попадания вредных веществ в водозабор в Киеве
  •  63290 просмотра

Загрязнение Десны: в Госпродпотребслужбе назвали риски попадания вредных веществ в водозабор в Киеве

Эксклюзив
Против лихорадки Западного Нила нет специфического лечения - инфекционист Голубовская
  •  65652 просмотра

Против лихорадки Западного Нила нет специфического лечения - инфекционист Голубовская

Эксклюзив
В громадах, где местная власть поддерживает волонтеров, люди донатят активнее - нардеп
  •  82305 просмотра

В громадах, где местная власть поддерживает волонтеров, люди донатят активнее - нардеп

Эксклюзив
Идентификация украинских военнопленных: директор КНИИСЭ Александр Рувин о путях совершенствования и международном сотрудничестве в этом направлении
  •  80444 просмотра

Идентификация украинских военнопленных: директор КНИИСЭ Александр Рувин о путях совершенствования и международном сотрудничестве в этом направлении

Эксклюзив
Инфекционист Ольга Голубовская: антибиотикорезистентность - проблема номер один у военных
  •  71611 просмотра

Инфекционист Ольга Голубовская: антибиотикорезистентность - проблема номер один у военных

Эксклюзив
Работники наших предприятий должны чувствовать, что налоги, которые ими уплачиваются, направляются на развитие громады - мэр Броваров
  •  69061 просмотра

Работники наших предприятий должны чувствовать, что налоги, которые ими уплачиваются, направляются на развитие громады - мэр Броваров

Дебаты Трампа и Харрис: о чем будут говорить, когда и как встретятся кандидаты на пост президента США
  •  115187 просмотра

Дебаты Трампа и Харрис: о чем будут говорить, когда и как встретятся кандидаты на пост президента США

Эксклюзив
Прокуратура передала дело главного юриста Нацбанка Зимы в полицию, потому что ГБР его не расследовало - эксперт
  •  52345 просмотра

Прокуратура передала дело главного юриста Нацбанка Зимы в полицию, потому что ГБР его не расследовало - эксперт

НБУ ввел лимиты на расчеты картами за рубежом с 10 сентября: чего коснется
  •  33876 просмотра

НБУ ввел лимиты на расчеты картами за рубежом с 10 сентября: чего коснется

Эксклюзив
Инфекционист Ольга Голубовская: в Украине есть предубеждение к противовирусным препаратам – единственному спасению вирусных заболеваниях
  •  110442 просмотра

Инфекционист Ольга Голубовская: в Украине есть предубеждение к противовирусным препаратам – единственному спасению вирусных заболеваниях

Популярные

Трамп пообещал завершить войну в Украине до вступления в должность

Трамп пообещал завершить войну в Украине до вступления в должность

  •  27250 просмотра
Республиканцы Палаты представителей призывают Байдена снять ограничения на удары Украины по России

Республиканцы Палаты представителей призывают Байдена снять ограничения на удары Украины по России

  •  34116 просмотра
Должны миру напоминать постоянно, чтобы не было "усталости от войны": Зеленская о важности чувствительного контента

Должны миру напоминать постоянно, чтобы не было "усталости от войны": Зеленская о важности чувствительного контента

  •  24238 просмотра
Украина работает над построением коалиции для сбивания ракет и дронов над ее территорией

Украина работает над построением коалиции для сбивания ракет и дронов над ее территорией

  •  60360 просмотра
В Госдепе США считают, что Китай напрямую помогает военной машине рф в войне против Украины

В Госдепе США считают, что Китай напрямую помогает военной машине рф в войне против Украины

  •  58807 просмотра

Публикации

Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

  •  112316 просмотра
Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?

Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?

  •  113781 просмотра
Скандал в НАБУ: Углава не собирается закрывать глаза на проблемы в бюро

Скандал в НАБУ: Углава не собирается закрывать глаза на проблемы в бюро

  •  115645 просмотра
Сколько стоит содержание АРМА и стоит ли это таких расходов из бюджета

Сколько стоит содержание АРМА и стоит ли это таких расходов из бюджета

  •  118176 просмотра
Дебаты Трампа и Харрис: о чем будут говорить, когда и как встретятся кандидаты на пост президента США

Дебаты Трампа и Харрис: о чем будут говорить, когда и как встретятся кандидаты на пост президента США

  •  115187 просмотра

Война

Армия РФ обстреляла Куцурубскую и Очаковскую громады на Николаевщине

Армия РФ обстреляла Куцурубскую и Очаковскую громады на Николаевщине

  •  330 просмотра
Еще плюс 1140 оккупантов и 2 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1140 оккупантов и 2 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  4995 просмотра
За сутки оккупанты совершили 356 атак на 8 населенных пунктов Запорожской области

За сутки оккупанты совершили 356 атак на 8 населенных пунктов Запорожской области

  •  7155 просмотра
В Черном море обнаружен российский ракетоноситель с «Калибрами» - ВМС ВСУ

В Черном море обнаружен российский ракетоноситель с «Калибрами» - ВМС ВСУ

  •  19065 просмотра
Харрис рассказала о передаче разведданных Зеленскому перед вторжением РФ

Харрис рассказала о передаче разведданных Зеленскому перед вторжением РФ

  •  22185 просмотра

политика

Армия РФ обстреляла Куцурубскую и Очаковскую громады на Николаевщине

Армия РФ обстреляла Куцурубскую и Очаковскую громады на Николаевщине

  •  330 просмотра
В Черном море обнаружен российский ракетоноситель с «Калибрами» - ВМС ВСУ

В Черном море обнаружен российский ракетоноситель с «Калибрами» - ВМС ВСУ

  •  19065 просмотра
МВФ согласовал выделение Украине $1,1 млрд и прогнозирует рост ВВП

МВФ согласовал выделение Украине $1,1 млрд и прогнозирует рост ВВП

  •  15207 просмотра
Тейлор Свифт поддерживает Камалу Харрис на выборах

Тейлор Свифт поддерживает Камалу Харрис на выборах

  •  13123 просмотра
Харрис рассказала о передаче разведданных Зеленскому перед вторжением РФ

Харрис рассказала о передаче разведданных Зеленскому перед вторжением РФ

  •  22185 просмотра

Война

Армия РФ обстреляла Куцурубскую и Очаковскую громады на Николаевщине

Армия РФ обстреляла Куцурубскую и Очаковскую громады на Николаевщине

  •  330 просмотра
Еще плюс 1140 оккупантов и 2 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1140 оккупантов и 2 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  4995 просмотра
За сутки оккупанты совершили 356 атак на 8 населенных пунктов Запорожской области

За сутки оккупанты совершили 356 атак на 8 населенных пунктов Запорожской области

  •  7155 просмотра
В Черном море обнаружен российский ракетоноситель с «Калибрами» - ВМС ВСУ

В Черном море обнаружен российский ракетоноситель с «Калибрами» - ВМС ВСУ

  •  19065 просмотра
Харрис рассказала о передаче разведданных Зеленскому перед вторжением РФ

Харрис рассказала о передаче разведданных Зеленскому перед вторжением РФ

  •  22185 просмотра

политика

Армия РФ обстреляла Куцурубскую и Очаковскую громады на Николаевщине

Армия РФ обстреляла Куцурубскую и Очаковскую громады на Николаевщине

  •  330 просмотра
В Черном море обнаружен российский ракетоноситель с «Калибрами» - ВМС ВСУ

В Черном море обнаружен российский ракетоноситель с «Калибрами» - ВМС ВСУ

  •  19065 просмотра
МВФ согласовал выделение Украине $1,1 млрд и прогнозирует рост ВВП

МВФ согласовал выделение Украине $1,1 млрд и прогнозирует рост ВВП

  •  15207 просмотра
Тейлор Свифт поддерживает Камалу Харрис на выборах

Тейлор Свифт поддерживает Камалу Харрис на выборах

  •  13123 просмотра
Харрис рассказала о передаче разведданных Зеленскому перед вторжением РФ

Харрис рассказала о передаче разведданных Зеленскому перед вторжением РФ

  •  22185 просмотра

Новости Бизнеса

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

  •  32924 просмотра
II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

9 сентября 2024, 12:53  •  53975 просмотра
Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

9 сентября 2024, 12:40  •  51724 просмотра

Экономика

МВФ согласовал выделение Украине $1,1 млрд и прогнозирует рост ВВП

МВФ согласовал выделение Украине $1,1 млрд и прогнозирует рост ВВП

  •  15207 просмотра
Британские экспаты покидают Дубай из-за скупки недвижимости россиянами

Британские экспаты покидают Дубай из-за скупки недвижимости россиянами

  •  12536 просмотра
Стартовали дебаты между Трампом и Харрис: кандидаты обсуждают экономику

Стартовали дебаты между Трампом и Харрис: кандидаты обсуждают экономику

  •  18946 просмотра
Сингапур разрешит безналичные ставки в казино, но без криптовалют

Сингапур разрешит безналичные ставки в казино, но без криптовалют

  •  17579 просмотра
Amazon инвестирует 8 млрд фунтов в дата-центры в Великобритании

Amazon инвестирует 8 млрд фунтов в дата-центры в Великобритании

  •  11367 просмотра

Киев

Киевводоканал уверяет: качество воды в Киеве соответствует нормам

Киевводоканал уверяет: качество воды в Киеве соответствует нормам

  •  13024 просмотра
Загрязнение Десны: в Госпродпотребслужбе назвали риски попадания вредных веществ в водозабор в Киеве

Загрязнение Десны: в Госпродпотребслужбе назвали риски попадания вредных веществ в водозабор в Киеве
Эксклюзив

  •  63348 просмотра
В переходе между станциями метро в центре Киева выводят в ремонт эскалатор

В переходе между станциями метро в центре Киева выводят в ремонт эскалатор

  •  19359 просмотра
В Киеве легковушка врезалась в троллейбус: двое пострадавших

В Киеве легковушка врезалась в троллейбус: двое пострадавших

  •  21111 просмотра
Загрязнение Десны: вода может достичь Киевской области 14-16 сентября, в пробах питьевой воды Киева превышений не обнаружено

Загрязнение Десны: вода может достичь Киевской области 14-16 сентября, в пробах питьевой воды Киева превышений не обнаружено

  •  21439 просмотра