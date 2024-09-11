Харрис рассказала о передаче разведданных Зеленскому перед вторжением РФ
Киев • УНН
Камала Харрис призналась, что передала разведданные Зеленскому за несколько дней до начала российского вторжения. Во время дебатов с Трампом она рассказала о встрече с украинским президентом.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис во время предвыборных дебатов с Дональдом Трампом призналась, что передала разведывательные данные президенту Украины Владимиру Зеленскому за несколько дней до начала российской специальной операции, передает УНН.
Детали
«Я действительно встречалась с Зеленским за несколько дней до того, как Россия вторглась... Я встречалась с президентом Зеленским и поделилась с ним американскими разведданными о том, как он может защитить себя,» - заявила Харрис во время дебатов с Трампом на телеканале ABC.
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