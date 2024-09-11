Уїдливості та маніпуляції: головні теми дебатів Гарріс і Трампа. І що кандидати говорили про Україну

Кандидати на пост президента США провели перші, а можливо і єдині, дебати в рамках виборчої кампанії. Дональд Трамп і Камала Гарріс обмінювалися колкостями, і робили заяви, не всі з яких пройшли перевірку журналістів на відповідність реальним фактам. Говорили кандидати і про Україну. УНН зібрав головні заяви з виступів політиків.

Трамп переговорив Гарріс?

Під час дебатів Дональд Трамп говорив близько 42 хвилин і 52 секунд, а віцепрезидентка Камала Гарріс - близько 37 хвилин і 36 секунд.

Хоча дебати були задумані так, щоб надати обом кандидатам рівні можливості відповісти на запитання, вони могли не використати максимально відведений час. Модератори також давали більше часу для відповідей після деяких реплік опонентів.

Трамп по завершенні дебатів заявив: "Я думаю, що це були найкращі дебати, у яких я коли-небудь брав участь". Політик вважає, що виграв дебати і, судячи з усього, не має наміру брати участь у ще одному раунді.

"Навіщо мені проводити ще одні дебати? Вона тут же сказала: "Ми хочемо ще". Це, знаєте, те, що відбувається, коли ти боксер-професіонал і програєш, ти відразу хочеш нового бою", - сказав він у коментарі Fox News.

Гарріс та її команда справді хочуть провести ще щонайменше один раунд дебатів. Зовнішні оцінки виступу Гарріс свідчать про те, що хоч вона і говорила менше за Трампа - її виступ був змістовнішим. Деякі політики-демократи вже заявили, що "Гарріс розвіяла туман в умах американців", "продемонструвала, що буде президентом для всіх американців". Сама ж Гарріс на мітингу своїх прихильників після дебатів заявила - "Хлопці, ми ще аутсайдери в цих перегонах. Вони напружені".

Нападки та маніпуляції

Кандидати особисто зустрілися вперше. Але їм було що сказати один одному.

Раніше Трамп зробив заяву про расову ідентичність Гарріс, заявивши, що вона "випадково стала чорною", вказуючи на те, що вона довгий час позиціонувала себе як американку індійського походження (мати Гарріс родом з Індії), а потім стала "чорношкірою". Під час дебатів ведучий нагадав Трампу цю заяву, на що політик відповів, що йому "наплювати" на расу свого опонента. Гарріс же назвала коментарі Трампа про її расову ідентичність "трагедією" і розкритикувала його позицію щодо расових відносин в Америці.

Під час обговорення зовнішньої політики Гарріс заявила, що "світові лідери сміються" над Трампом. Своєю чергою Трамп постійно згадував чинного президента Байдена та його політику - імовірно з тим, щоб пов'язати Гарріс і всі провали президентства Байдена. На що Гарріс відповіла: "Важливо нагадати колишньому президенту: ви балотуєтеся не проти Джо Байдена, ви балотуєтеся проти мене".

За час виступів кандидати зробили безліч заяв з різних питань. Не всі ці заяви витримали перевірку журналістів на відповідність фактам. Більшою мірою це стосується того, що говорив Трамп. Зокрема він переказав раніше поширену і вже неодноразово спростовану чутку про те, що гаїтянські мігранти в штаті Огайо крадуть і їдять домашніх вихованців. Також Трамп заявив, що зупинив будівництво "Північного потоку 2", що не відповідає дійсності, бо хоч Трамп і підписав запровадження санкцій проти компаній, які будують трубопровід, це було зроблено на третьому році його президентського терміну, коли проєкт було завершено на 90%. Така позиція справ дозволила російській стороні заявити про те, що проєкт може бути закінчений і без іноземної підтримки.

Також Трампа підловили на маніпуляціях щодо американської допомоги Україні. Трамп поскаржився, що США надали Україні допомогу в розмірі 250-275 млрд доларів, тоді як європейські країни надали лише 100-150 млрд доларів, хоча вони розташовані ближче до України. Однак, за даними аналітиків, з кінця січня 2022 року по червень 2024 року Європейський союз і окремі європейські країни виділили Україні загалом близько 207 мільярдів доларів у вигляді військової, фінансової та гуманітарної допомоги порівняно з приблизно 109 мільярдами доларів, виділеними США. Європа також перевершила США за обсягом допомоги, яку фактично "виділили" Україні - тобто допомогу, або доставлену, або зазначену для доставки, - близько 122 мільярдів доларів для Європи порівняно з приблизно 83 мільярдами доларів для США.

Крім того, Європа виділила Україні більше загальної військової допомоги, близько 88 млрд дол. проти близько 72 млрд дол. для США. США трохи випереджали по військовій допомозі, яка була фактично виділена (тобто доставлена або вказана, для доставки в Україну), близько 56,91 млрд дол. для США проти близько 56,84 млрд дол. для Європи, але це далеко від тієї різниці, яку озвучив Трамп.

Однак викрили в маніпуляціях і Гарріс. Так журналісти звернули увагу на те, що Гарріс заявила, що Трамп залишив посаду президента в умовах найбільшого безробіття у США з часів Великої депресії. Однак це не відповідає дійсності.

Війна в Україні

Хоча дебати велися здебільшого довкола внутрішньої політики США - Україну обидва учасники згадували неодноразово. Трамп навіть згадав Україну в контексті звинувачень на адресу сина Джо Байдена - Хантера у зловживаннях і можливому отриманні грошей.

Що стосується війни росії проти України, то колишній президент повторив раніше озвучене ним твердження про те, що може "врегулювати конфлікт" за 24 години. Водночас він уникнув відповіді про те, чи хоче він перемоги України. Трамп заявив, що просто хоче, "щоб війна припинилася". Він також наполягає, що має добрі відносини як з путіним, так і з Володимиром Зеленським, і він зможе все залагодити ще до того, як стане президентом. У своєму виступі Трамп, крім іншого, заявив, що Гарріс зустрічалася з путіним за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення.

"Вони відправили її вести мирні переговори до початку цієї війни", - сказав Трамп, маючи на увазі Гарріс. "Три дні потому він увійшов і почав війну, тому що все, що вони говорили, було слабким і дурним". Однак у цей час Гарріс була на Мюнхенській безпековій конференції, де зустрічалася із союзниками США та Президентом України. путіна на тій конференції не було і раніше російська сторона заявляла, що путін і Гарріс не контактували.

Гарріс же розповіла про зустріч із Зеленським перед початком вторгнення і поділилася з ним даними американської розвідки. Її коментарі щодо заяв Трампа про те, що він зміг би все "врегулювати" були досить жорсткими.

"Ви думаєте, що ви дружите з диктатором, але він би вас з'їв на обід", - сказала віцепрезидентка, звинувативши Трампа в заграванні з диктаторами, які можуть маніпулювати ним за допомогою лестощів.

Гарріс також заявила, що саме Трамп би здався, а путін би вже сидів у Києві. Також, за словами Гарріс, над Трампом сміються світові лідери, а деякі військові чини називають його ганьбою. Трамп знайшов дивовижний аргумент на противагу цим слова опонентки - він розповів, що його хвалив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Останній, за словами Трампа, вважає, що Трампа на посаді президента боятимуться Китай і росія. Трамп також висловив свою повагу на адресу Орбана.

Ізраїль і ХАМАС

Обидва кандидати загалом висловили підтримку Ізраїлю. Однак Трамп у властивій йому манері заявив, що якби він був на посаді президента США - цієї війни б не було. Далі він звинуватив Гарріс у тому, що за її президентства Ізраїль зникне і що вона ненавидить арабське населення.

Гарріс зі свого боку парирувала, що "завжди дасть Ізраїлю себе захищати", але необхідне рішення "двох держав".

Внутрішньополітичні питання

Багато уваги кандидати приділили економічній ситуації в США. У планах Гарріс - розширення допомоги сім'ям, малому бізнесу, а також забезпечення нужденних доступним житлом. Одним із принципових питань були податки. У планах демократів - розширення бази тих, хто отримає податкові пільги, а своєму опонентові від республіканців вони ставлять за провину бажання знизити податки для багатих. Згадала про це і Гарріс під час дебатів.

Ще одним каменем спотикання між демократами та республіканцями є питання про заборону абортів. Гарріс чітко підтвердила на дебатах свою позицію: "Уряд не повинен говорити жінці, що робити з її тілом". Вона назвала злочином заборону, що діє в 23 штатах на проведення абортів, навіть без винятку на випадки сексуального насильства. Трамп постарався ухилитися від прямих відповідей щодо заборони абортів, проте все ж заявив, що не просуватиме заборону на аборти на загальнонаціональному рівні. Водночас він висловив думку, що Гарріс дозволить аборти на дуже пізніх термінах, що фактично буде "стратою дітей".

І звісно ж Трамп не упустив можливості звинуватити адміністрацію Байдена в засиллі мігрантів, у тому, що вони не закривають південний кордон США. На думку Трампа, мігранти захоплюють американські міста, крадуть і їдять домашніх улюбленців - "мільйони людей пливуть у нашу країну з в'язниць, із психіатричних установ". У відповідь Гарріс нагадала, що законопроєкт про посилення захисту південних кордонів США був розроблений, але був заблокований саме Трампом.