Сенатор США стал жертвой дипфейк-звонка от "Кулебы"

Сенатор США Бен Кардин получил видеозвонок якобы от бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который оказался дипфейком. Об этом сообщает The New York Times с ссылкой на предупреждение, разосланное сотрудниками службы безопасности Сената в офисы законодателей по электронной почте, передает УНН.

Детали

Как сообщается, человек, с которым общение сенатор через Zoom, имел вид Кулебы и говорил, как он.

Но у Кардина возникли подозрения, когда человек, выдававший себя за Кулебу, начал вести себя неадекватно, задавая «политически окрашенные вопросы в связи с предстоящими выборами». Также фейковый Кулеба требовал высказать свое мнение по чувствительным вопросам внешней политики, например, поддерживает ли сенатор обстрел российской территории ракетами дальнего радиуса действия.

Сенатор прервал звонок и сообщил о нем руководству Госдепартамента, которое подтвердило, что он разговаривал не с Кулебой.

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Хотя в электронном письме сенатской службы безопасности не было указано, что сенатор - это именно Кардин, двое сотрудников Сената, знакомые с этим вопросом, подтвердили, что речь идет именно о нем, пишет издание.

Кардин, демократ от штата Мэриленд, также частично подтвердил инцидент в своем заявлении в среду вечером. В нем он признал, что «в последние дни какой-то злонамеренный субъект предпринял обманную попытку поговорить со мной, выдавая себя за известного человека». Кардин не сказал, что этим человеком был Кулеба, и не сделал никаких ссылок на Украину.

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