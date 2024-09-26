Сенатор США стал жертвой дипфейк-звонка от "Кулебы"
Киев • УНН
Сенатор Бен Кардин получил видеозвонок от фейкового Дмитрия Кулебы через Zoom. Подозрения возникли, когда «Кулеба» начал задавать политически окрашенные вопросы и требовать мнение по чувствительным вопросам внешней политики.
Сенатор США Бен Кардин получил видеозвонок якобы от бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который оказался дипфейком. Об этом сообщает The New York Times с ссылкой на предупреждение, разосланное сотрудниками службы безопасности Сената в офисы законодателей по электронной почте, передает УНН.
Детали
Как сообщается, человек, с которым общение сенатор через Zoom, имел вид Кулебы и говорил, как он.
Но у Кардина возникли подозрения, когда человек, выдававший себя за Кулебу, начал вести себя неадекватно, задавая «политически окрашенные вопросы в связи с предстоящими выборами». Также фейковый Кулеба требовал высказать свое мнение по чувствительным вопросам внешней политики, например, поддерживает ли сенатор обстрел российской территории ракетами дальнего радиуса действия.
Сенатор прервал звонок и сообщил о нем руководству Госдепартамента, которое подтвердило, что он разговаривал не с Кулебой.
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Хотя в электронном письме сенатской службы безопасности не было указано, что сенатор - это именно Кардин, двое сотрудников Сената, знакомые с этим вопросом, подтвердили, что речь идет именно о нем, пишет издание.
Кардин, демократ от штата Мэриленд, также частично подтвердил инцидент в своем заявлении в среду вечером. В нем он признал, что «в последние дни какой-то злонамеренный субъект предпринял обманную попытку поговорить со мной, выдавая себя за известного человека». Кардин не сказал, что этим человеком был Кулеба, и не сделал никаких ссылок на Украину.
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