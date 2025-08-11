Секретар суду з Києва позувала з нацистським прапором: розпочато провадження
Київ • УНН
У Києві розпочато кримінальне провадження щодо секретарки Святошинського райсуду Анастасії Мірзак. Вона позувала з нацистським прапором, фото опубліковано в соцмережах.
Столичні правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом демонстрації нацистської символіки у соціальних мережах. Під підозрою опинилась секретар Святошинського районного суду Анастасія Мірзак, повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України в Києві.
Деталі
За даними правоохоронців, 23-річна Мірзак позувала з нацистським прапором – фото було опубліковано в соціальних мережах. Їй оголосили про підозру ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).
Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.
У рамках кримінального провадження правоохоронці вилучили прапор у якості речового доказу. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо
У липні поточного року поліція затримала в Києві двох іноземців 25 та 27 років за публічну демонстрацію нацистської символіки. У них вилучили одяг, прапор та шеврон із забороненими зображеннями.
До того УНН повідомляв, що у Києві, на Печерську невідомий публічно демонстрував нацистську символіку. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, відомості щодо цієї події внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.