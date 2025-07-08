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Публічна демонстрація нацистської символіки у Києві: поліція затримала двох чоловіків

Київ • УНН

 • 910 перегляди

У Києві поліція затримала двох іноземців 25 та 27 років за публічну демонстрацію нацистської символіки. У них вилучили одяг, прапор та шеврон із забороненими зображеннями.

Публічна демонстрація нацистської символіки у Києві: поліція затримала двох чоловіків

У Києві поліцейські затримали двох чоловік за публічне демонстрування нацистської символіки – ними виявилися іноземні громадяни. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України у Києві.

Деталі

Затриманими виявились іноземці віком 25 і 27 років, відповідно. За даними правоохоронців, вони були одягнені у футболки з зображенням свастики – символу нацизму, який заборонений до публічної демонстрації в Україні.

Крім того, один з них демонстрував прапор кольорів Державного прапору України, але також зі свастикою. Під час обшуку в них виявили і вилучили інші елементи символіки: одяг, прапор та нарукавний шеврон з елементами символіки нацистського тоталітарного режиму.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436-1 КК України - виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо

У Києві, на Печерську невідомий публічно демонстрував нацистську символіку. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, відомості щодо цієї події внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоКиївКримінал та НП
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