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Публичная демонстрация нацистской символики в Киеве: полиция задержала двух мужчин

Киев • УНН

 • 570 просмотра

В Киеве полиция задержала двух иностранцев 25 и 27 лет за публичную демонстрацию нацистской символики. У них изъяли одежду, флаг и шеврон с запрещенными изображениями.

Публичная демонстрация нацистской символики в Киеве: полиция задержала двух мужчин

В Киеве полицейские задержали двух мужчин за публичную демонстрацию нацистской символики – ими оказались иностранные граждане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киеве.

Подробности

Задержанными оказались иностранцы в возрасте 25 и 27 лет, соответственно. По данным правоохранителей, они были одеты в футболки с изображением свастики – символа нацизма, который запрещен к публичной демонстрации в Украине.

Кроме того, один из них демонстрировал флаг цветов Государственного флага Украины, но также со свастикой. Во время обыска у них обнаружили и изъяли другие элементы символики: одежду, флаг и нарукавный шеврон с элементами символики нацистского тоталитарного режима.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 436-1 УК Украины - изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним

В Киеве, на Печерске неизвестный публично демонстрировал нацистскую символику. По данному факту открыто уголовное производство, сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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