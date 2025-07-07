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Чоловік у Києві демонстрував нацистську символіку: відкрито провадження

Київ • УНН

 • 1071 перегляди

У Києві відкрито кримінальне провадження за фактом демонстрації чоловіком прапора зі свастикою на Печерську. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі за поширення нацистської символіки.

Чоловік у Києві демонстрував нацистську символіку: відкрито провадження

Кримінальне провадження відкрито за фактом демонстрації чоловіком прапора зі свастикою на Печерську у Києві, повідомили у ГУНП в столиці у понеділок, пише УНН.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом демонстрації нацистської символіки на столичному Печерську. Вчора, під час моніторингу мережі Інтернет правоохоронці виявили публікацію, на якій чоловік на вулиці демонструє прапор зі свастикою

- повідомили у поліції.

Деталі

Відомості щодо цієї події внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України - виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

"Наразі тривають заходи із встановлення особи порушника та притягнення його до відповідальності", - вказали у поліції.

Санкція статті передбачає до пʼяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Поширював комуністичну символіку та виправдовував агресію рф: на Харківщині затримали 65-річного чоловіка20.01.25, 16:35 • 29676 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКиївКримінал та НП
Україна
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