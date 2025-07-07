Чоловік у Києві демонстрував нацистську символіку: відкрито провадження

Кримінальне провадження відкрито за фактом демонстрації чоловіком прапора зі свастикою на Печерську у Києві, повідомили у ГУНП в столиці у понеділок, пише УНН.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом демонстрації нацистської символіки на столичному Печерську. Вчора, під час моніторингу мережі Інтернет правоохоронці виявили публікацію, на якій чоловік на вулиці демонструє прапор зі свастикою - повідомили у поліції.

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Відомості щодо цієї події внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України - виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

"Наразі тривають заходи із встановлення особи порушника та притягнення його до відповідальності", - вказали у поліції.

Санкція статті передбачає до пʼяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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