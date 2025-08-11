Секретарь суда из Киева позировала с нацистским флагом: начато производство
Киев • УНН
В Киеве начато уголовное производство в отношении секретаря Святошинского райсуда Анастасии Мирзак. Она позировала с нацистским флагом, фото опубликовано в соцсетях.
Столичные правоохранители начали уголовное производство по факту демонстрации нацистской символики в социальных сетях. Под подозрением оказалась секретарь Святошинского районного суда Анастасия Мирзак, сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киеве.
Детали
По данным правоохранителей, 23-летняя Мирзак позировала с нацистским флагом – фото было опубликовано в социальных сетях. Ей объявили о подозрении по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).
Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
В рамках уголовного производства правоохранители изъяли флаг в качестве вещественного доказательства. Продолжается досудебное расследование.
Напомним
В июле текущего года полиция задержала в Киеве двух иностранцев 25 и 27 лет за публичную демонстрацию нацистской символики. У них изъяли одежду, флаг и шеврон с запрещенными изображениями.
До этого УНН сообщал, что в Киеве, на Печерске неизвестный публично демонстрировал нацистскую символику. По данному факту открыто уголовное производство, сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований.