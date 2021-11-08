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Ще одну справу Тупицького направили до суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Колишнього голову Конституційного Суду України судитимуть за незаконне використання ключа підпису платіжних документів КСУ. Про це УНН повідомили в Офісі Генпрокурора.

Ще одну справу Тупицького направили до суду

Йдеться про справу, у якій у липні цього року Олександру Тупицькому повідомили про чергову підозру — через втручання в онлайн-систему Держказначейства.

Цитата:

"Офісом Генерального прокурора направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови та головного бухгалтера Конституційного Суду України за фактами несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи (ст. 361 КК України)", - повідомили в ОГП.

Деталі

Розслідуванням встановлено, що колишній голова Суду за попередньою змовою з головним бухгалтером здійснили несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування клієнтів Державної казначейської служби України при підписанні електронних бухгалтерських документів. У результаті цього, як зазначається, було спотворено інформацію про дійсного їх підписувача, порушено процес обробки інформації, а також встановлений порядок її маршрутизації.

"Ексголова Суду передав головному бухгалтеру захищений електронний носій із власним ключем кваліфікованого електронного підпису та пароль до нього. В грудні 2020 року, після відсторонення його від посади голови Суду він надав головному бухгалтеру незаконну вказівку про подальше використання цього ключа від його імені та замість нього, у тому числі для підписання платіжних та інших документів в автоматизованій системі. Такі несанкціоновані втручання відбувалися навіть під час перебування ексголови за кордоном", - відзначили в ОГП.

Таким чином, за даними прокуратури, було підписано понад 200 електронних платіжних доручень, електронних документів з бюджетних зобов’язань, з розподілу показників зведених кошторисів, розподілів відкритих асигнувань та кошторисних призначень тощо.

Дії колишнього голови КСУ, як вказали у ДБР, кваліфікуються за ст. 27 (підбурення та пособництво), головного бухгалтера КСУ за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи за попередньою змовою групою осіб, що призвело до підробки інформації, спотворення процесу її обробки та порушення встановленого порядку маршрутизації) КК України.

Санкції статей передбачають покарання у виді позбавлення волі строком до 6 років.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський 27 березня підписав указ, яким скасував укази ще часів Януковича про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Раніше Президент відсторонив Тупицького від посади судді КСУ.

Перед цим в ОГП вказували, що Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру Тупицькому у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка (ст. 386 та ч. 2 ст. 384 КК України) — й надіслав клопотання Президенту України Володимиру Зеленському щодо відсторонення Тупицького з посади голови КСУ.

А ще наприкінці жовтня ДБР розпочало ще одне кримінальне провадження щодо тоді голови КСУ Тупицького.

Це сталося на тлі того, як 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

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