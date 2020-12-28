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Тупицькому повідомлено про підозру, про його відсторонення клопочуть перед Зеленським - ОГПУ

Київ • УНН

 • 22093 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому й надіслав клопотання Президенту України Володимиру Зеленському щодо відсторонення Тупицького з посади голови КСУ. Про це офіційно повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора, передає УНН.

Тупицькому повідомлено про підозру, про його відсторонення клопочуть перед Зеленським - ОГПУ

“В.о. Генерального прокурора повідомлено про підозру голові Конституційного Суду України у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка (ст. 386 та ч.2 ст. 384 КК України)”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що за даними слідства, у 2018 році, "обіймаючи посаду заступника голови Конституційного Суду України, діючи з корисливих мотивів, в особистих інтересах та інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України, він вчинив вплив на свідка у кримінальному провадженні шляхом підкупу, щоб той відмовився від давання показань або дав завідомо неправдиві показання".

Повідомляється, що крім того, він "тричі протягом 2018-2019 років надав слідчому Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, щодо особливо тяжкого злочину, пов’язаного із протиправним заволодінням майновими активами ВАТ “Зуївський енергомеханічний завод”, розташованого на Донеччині".

“У зв’язку з тим, що голова Конституційного Суду України не з’явився на виклик до Офісу Генерального прокурора та не надав документів про поважність причин неявки, повідомлення про підозру, як таке, що складене керівництвом Офісу Генерального прокурора сьогодні, відправлене йому поштовим зв’язком. Також сьогодні Президентові України відправлено клопотання про відсторонення його від посади судді Конституційного Суду України строком на два місяці”, — йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомлялося в УНН, голова Конституційного Суду Олександр Тупицький не прийшов до Офісу Генерального прокурора у понеділок, 28 грудня, для участі у процесуальній дії. Повідомлення про підозру йому мали надіслати поштою. 

Нагадаємо, що ДБР заявляло, що розслідує низку кримінальних справ, у яких перевіряється причетність Тупицького до скоєння злочинів у складі злочинної організації. Також Державним бюро розслідувань було розпочато досудове розслідування за фактами самовільного зайняття земельної ділянки на території Криму, а також державної зради головою Конституційного Суду України. 

У листопаді 2020 року голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький не з’явився до Державного бюро розслідувань, де його мали допитати. 

Також нагадаємо, що у пресслужбі політсили “Слуга народу” заявляли, що виклик голови КСУ до ОГП виправданий, а оприлюднені плівки дають підстави для відсторонення Олександра Тупицького з посади.

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