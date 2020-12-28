Тупицький не з'явився в ОГП: йому направлять повідомлення про підозру поштою

"Не прийшов (Олександр Тупицький - ред.) до Офісу Генерального прокурора, йому підозру надішлють поштою", - зазначили у Офісі Генерального прокурора.

Нагадаємо, 24 грудня, до Конституційного Суду надійшла повістка про виклик Олександра Тупицького 28 грудня 2020 року до Офісу Генерального прокурора для участі у процесуальній дії.

Як раніше повідомлялося в УНН, ДБР заявляло, що розслідує низку кримінальних справ, в яких перевіряється причетність Тупицького до скоєння злочинів у складі злочинної організації. Також Державним бюро розслідувань було розпочато досудове розслідування за фактами самовільного зайняття земельної ділянки на території Криму, а також державної зради головою Конституційного суду України.

У листопаді 2020 року голова Конституційного суду України Олександр Тупицький не з'явився до Державного бюро розслідувань, де його мали допитати.

Також нагадаємо, що у пресслужбі партії "Слуга народу" заявляли, що виклик голови КСУ до ОГП виправданий, а оприлюднені плівки дають підстави для відсторонення Олександра Тупицького з посади.