Тупицький не з'явився в ОГП: йому направлять повідомлення про підозру поштою
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький не прийшов до Офісу Генерального прокурора у понеділок, 28 грудня, для участі у процесуальній дії. Повідомлення про підозру йому надішлють поштою. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.
"Не прийшов (Олександр Тупицький - ред.) до Офісу Генерального прокурора, йому підозру надішлють поштою", - зазначили у Офісі Генерального прокурора.
Нагадаємо, 24 грудня, до Конституційного Суду надійшла повістка про виклик Олександра Тупицького 28 грудня 2020 року до Офісу Генерального прокурора для участі у процесуальній дії.
Як раніше повідомлялося в УНН, ДБР заявляло, що розслідує низку кримінальних справ, в яких перевіряється причетність Тупицького до скоєння злочинів у складі злочинної організації. Також Державним бюро розслідувань було розпочато досудове розслідування за фактами самовільного зайняття земельної ділянки на території Криму, а також державної зради головою Конституційного суду України.
У листопаді 2020 року голова Конституційного суду України Олександр Тупицький не з'явився до Державного бюро розслідувань, де його мали допитати.
Також нагадаємо, що у пресслужбі партії "Слуга народу" заявляли, що виклик голови КСУ до ОГП виправданий, а оприлюднені плівки дають підстави для відсторонення Олександра Тупицького з посади.