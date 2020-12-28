Тупицкий не явился в ОГП: ему направят уведомление о подозрении по почте

"Не пришел (Александр Тупицкий - ред.) в Офис Генерального прокурора, ему подозрение пришлют по почте", - отметили в Офисе Генерального прокурора.

Напомним, 24 декабря, в Конституционный Суд поступила повестка о вызове Александра Тупицкого 28 декабря 2020 года в Офис Генерального прокурора для участия в процессуальном действии.

Как ранее сообщалось в УНН, ГБР заявляло, что расследует ряд уголовных дел, в которых проверяется причастность Тупицкого к совершению преступлений в составе преступной организации. Также Государственным бюро расследований было начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка на территории Крыма, а также государственной измены главой Конституционного суда Украины.

В ноябре 2020 года глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не явился в Государственное бюро расследований, где его должны были допросить.

Также напомним, что в пресс-службе партии "Слуга народа" заявляли, что вызов главы КСУ в ОГП оправдан, а обнародованные пленки дают основания для отстранения Александра Тупицкого с должности.