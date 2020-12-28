Тупицкому сообщено о подозрении, о его отстранении ходатайствуют перед Зеленским - ОГПУ

"И.о. Генерального прокурора сообщено о подозрении председателю Конституционного Суда Украины в осуществлении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч.2 ст. 384 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по данным следствия, в 2018 году, "занимая должность заместителя председателя Конституционного Суда Украины, действуя из корыстных побуждений, в личных интересах и интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины, он оказал влияние на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа, чтобы тот отказался от дачи показаний или дал заведомо ложные показания".

Сообщается, что кроме того, он "трижды в течение 2018-2019 годов предоставил следователю Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, относительно особо тяжкого преступления, связанного с противоправным завладением имущественными активами ОАО "Зуевский энергомеханический завод", расположенного в Донецкой области".

"В связи с тем, что председатель Конституционного Суда Украины не явился на вызов в Офис Генерального прокурора и не предоставил документов об уважительности причин неявки, сообщение о подозрении, как такое, что составленное руководством Офиса Генерального прокурора сегодня, отправлено ему почтой. Также сегодня Президенту Украины отправлено ходатайство об отстранении его от должности судьи Конституционного Суда Украины сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось в УНН, председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий не пришел в Офис Генерального прокурора в понедельник, 28 декабря, для участия в процессуальном действии. Сообщение о подозрении ему должны были отправить по почте.

Напомним, что ГБР заявляло, что расследует ряд уголовных дел, в которых проверяется причастность Тупицкого к совершению преступлений в составе преступной организации. Также Государственным бюро расследований было начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка на территории Крыма, а также государственной измены председателем Конституционного Суда Украины.

В ноябре 2020 года председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий не явился в Государственное бюро расследований, где его должны были допросить.

Также напомним, что в пресс-службе политсилы "Слуги народа" заявляли, что вызов председателя КСУ в ОГП оправдан, а обнародованные пленки дают основания для отстранения Александра Тупицкого с должности.