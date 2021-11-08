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Еще одно дело Тупицкого направили в суд

Киев • УНН

 • 13335 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Бывшего главу Конституционного Суда Украины будут судить за незаконное использование ключа подписи платежных документов КСУ. Об этом УНН сообщили в Офисе Генпрокурора.

Еще одно дело Тупицкого направили в суд

Речь идет о деле, где в июле этого года Александру Тупицкому сообщили об очередном подозрении — из-за вмешательства в онлайн-систему Госказначейства.

Цитата:

"Офисом Генерального прокурора направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя и главного бухгалтера Конституционного Суда Украины по фактам несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы (ст. 361 УК Украины)", - сообщили в ОГП.

Детали

Расследованием установлено, что бывший председатель Суда по предварительному сговору с главным бухгалтером осуществили несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы дистанционного обслуживания клиентов Государственной казначейской службы Украины при подписании электронных бухгалтерских документов. В результате этого, как отмечается, было искажено информацию об их действительном подписчике, нарушен процесс обработки информации, а также установлен порядок ее маршрутизации.

"Экс-председатель Суда передал главному бухгалтеру защищенный электронный носитель с личным ключом квалифицированной электронной подписи и пароль к нему. В декабре 2020 года, после отстранения его от должности главы Суда он предоставил главному бухгалтеру незаконное указание о дальнейшем использовании этого ключа от его имени и вместо него, в том числе для подписания платежных и других документов в автоматизированной системе. Такие несанкционированные вмешательства происходили даже во время пребывания экс-главы за рубежом", - отметили в ОГП.

Таким образом, по данным прокуратуры, было подписано более 200 электронных платежных поручений, электронных документов по бюджетным обязательствам, распределениям показателей сводных смет, распределениям открытых ассигнований и сметным назначениям и тому подобное.

Действия бывшего председателя КСУ, как указали в ГБР, квалифицируются по ст. 27 (подстрекательство и пособничество), главного бухгалтера КСУ по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы по предварительному сговору группой лиц, что привело к подделке информации, искажению процесса ее обработки и нарушение установленного порядка маршрутизации) УК Украины.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Дополнения

Президент Украины Владимир Зеленский 27 марта подписал указ, которым отменил указы еще времен Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Ранее Президент отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.

Перед этим в ОГП указывали, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении Тупицкому в осуществлении влияния на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 УК Украины) - и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого от должности председателя КСУ.

А еще в конце октября ГБР начало еще одно уголовное производство в отношении тогда председателя КСУ Тупицкого.

Это произошло на фоне того, как 27 октября Конституционный Суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УКУ, которая предусматривает ответственность за ложь в декларации.

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