СБУ викрила 147 поплічників кремля в Криму у 2025 році, засуджено вже 32 особи

За матеріалами Служби безпеки України у цьому році підозру отримали 147 осіб, які сприяли діяльності кремля на тимчасово окупованому півострові Крим. У 2025 році за злочинні дії у Криму вже засуджено 32 осіб, повідомляє СБУ, пише УНН.

Деталі

За матеріалами Служби безпеки України з початку 2025 року повідомлено про підозру 147 особам, які поширюють кремлівський режим у тимчасово окупованому Криму. Також цього року за злочини на півострові засуджено 32 фігуранти - йдеться у заяві СБУ.

Серед тих, хто потрапив під підозру - 54 так званих "посадовці" окупаційної адміністрації, представники незаконних збройних формувань та "судових органів" країни-агресора.

В СБУ інформують, що заочно повідомлено про підозру Валентині Лаврик, яка очолює "міністерство освіти, науки і молоді республіки Крим". Після захоплення українського півострова вона працювала в місцевій гімназії та підтримала окупантів, після чого була призначена на керівні посади в навчальних закладах, а згодом "міністром".

Документовані також воєнні злочини Олександра Д’яченка – керівника "військово-патріотичного клубу "Варяг", який працює під кураторством "прикордонного управління фсб республіки Крим". За даними слідства, у стінах псевдоустанови дітей готують до майбутнього призову в армію рф, навчають диверсійно-розвідувальній діяльності, пілотуванню дронів та стрільбі із різних видів озброєння.

Колабораційну діяльність кваліфіковано й щодо 59 очільників окупаційних "виборчкомів" та "депутатів", які брали участь у фейкових плебісцитах, а ще 12 підозр отримали мешканці півострова, які "волонтерять" на користь угруповань Південного військового округу рф.

У 2025 році СБУ та Нацполіція викрили також незаконне розграбування об’єктів археологічної спадщини Криму. За цією статтею заочну підозру отримали четверо осіб, серед яких представник російського "Ермітажу" Володимир Толстіков, причетний до руйнування автентичності комплексів "Стародавнє місто Німфей" та "Стародавнє місто Пантікапей".

Крім того, СБУ спільно з прикордонниками провела спецоперації в акваторії Дунаю, під час яких затримали два суховантажі "тіньового" флоту рф, що вивозили награбоване зерно з тимчасово окупованих районів Запорізької та Херсонської областей, маскуючи рейси під прапорами іноземних країн.

Оскільки більшість зловмисників перебуває на території рф та тимчасово окупованого Криму, тривають комплексні заходи для їхнього притягнення до відповідальності.

У 2025 році за матеріалами СБУ запроваджено також санкції проти 188 фізичних та 45 юридичних осіб, пов’язаних із незаконною діяльністю на півострові.

